В Украине снимают фильм о событиях Бабьего Яра

Релиз фильма Сергея Лозницы в Украине планируется в 2021 году. Фото: детектор медиа

Государственное агентство Украины по вопросам кино выделит 49,3 миллиона гривен поддержке на производство фильма Сергея Лозницы "Бабий Яр".

Государственная поддержка составляет 32 % от общей стоимости производства фильма. Лента "Бабий Яр будет копродукцией Украины и Германии. Премьера фильма в Украине планируется в 2021 году, сообщает dergkino.gov.ua.

Кінопроєкт исторической драмы "Бабий Яр" стал одним из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино в октябре 2019-го.

"Бабий Яр сценариста и режиссера Сергея Лозницы – это радикальный акт трансформации языка кино. Для того, чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер Сергей Лозница порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции "главного героя", — пишут в Госкино.

Лента "Бабий Яр" был одним из победителей Седьмого питчинга Госкино в январе 2015 года. Тогда было заявлено, что бюджет ленты составляет 5 млн евро, у государства просили 10 млн грн. Фильм должен был стать копродукцией Украины, Франции, Германии и России. В октябре 2015 года Сергей Лозница говорил, что планирует завершить производство фильма в 2017 году. Однако в 2018-м трехлетний срок пребывания фильма "Бабий Яр" в программе производства истек.

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Рекордное количество украинских фильмов вышла в прокат в прошлом году - 35. За последние 5 лет Государственное агентство Украины по вопросам кино проинвестировало 224 ленты на 1,6 млрд грн. На сегодня вышли 146. Их кассовые сборы составляют 265,5 млн грн. Из них продюсеры вернули в бюджет 33,85 млн грн - 12,7%.