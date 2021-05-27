В Украине нет киноиндустрии - кинокритик

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 99
Как бесплатно пройти реабилитацию после Covid-19
Как бесплатно пройти реабилитацию после Covid-19
Просмотров: 108
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Просмотров: 135
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
Просмотров: 837
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 432
С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает
С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает
Просмотров: 513
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 1287
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 477
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 603
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
5
5
25
5
6
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом&quot;: художники о годовщине геноцида
"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
&quot;В Океана нет дна&quot;: Святославу Вакарчуку - 46
"В Океана нет дна": Святославу Вакарчуку - 46
Видео
Все видео
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
"Мат - хирургический инструмент" - на столичном фестивале выступит "Пирятин"
"Мат - хирургический инструмент" - на столичном фестивале выступит "Пирятин"
Премьеры недели: куда пойти в кино
Премьеры недели: куда пойти в кино
Чилдрен Кинофест стартует: какие фильмы посмотреть бесплатно
Чилдрен Кинофест стартует: какие фильмы посмотреть бесплатно
Украинский фильм получил награду Берлинале
Украинский фильм получил награду Берлинале
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
1 Просмотров: 279
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 252
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1773
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
28 мая 2021
Просмотров: 27
Натщерозум
Кінець навчального року. Тести, контрольні, самостійні щодня. Безліч уроків. Моєму сину у школі задають написати есей. Точніше, твір на задану тему, ...
пятница, 28 мая 2021 16:20

В Украине нет киноиндустрии - кинокритик

  Комментировать
Автор: stb.ua
  Актеры (слева направо) Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк, Ирина Мак, Виктор Жданов и Григорий Бакланов сыграли главные роли в ленте "Поймать Кайдаша". Это самый достойный из сериалов-номинантов на "Золоту Дзиґу 2021", по мнению кинокритика Антона Филатова
Актеры (слева направо) Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк, Ирина Мак, Виктор Жданов и Григорий Бакланов сыграли главные роли в ленте "Поймать Кайдаша". Это самый достойный из сериалов-номинантов на "Золоту Дзиґу 2021", по мнению кинокритика Антона Филатова

В Украине нет великих режиссеров.

Так считает кинокритик Антон Филатов. В интервью Gazeta.ua поделился соображениями о номинантах пятой Национальной кинопремии "Золотая Дзига". Церемония награждения состоится 12 июня. Определят лауреатов в 23 номинациях.

В этом году впервые появилась категория "Лучший сериал". Есть из чего выбирать?

- С сериалами вообще все нормально. У нас мыло штампуют уже десятилетиями. Люди там деньги зарабатывают. С Россией сотрудничают, недавно начали с Европой.

Номинация интереснее, чем "Лучший фильм". В разных жанрах и темах отражает разнообразие нашей жизни.

На поверхности такие острые темы, как Донбасс. Об этом много сняли, но мощных лент - мало. Количество еще не перешло в качество

"И будут люди" - семейная сага о Полтавщине на фоне прихода советской власти, раскулачивания и Голодомора. "Казаки. Абсолютно лживая история" - комедия о Запорожской Сечи. "Первые ласточки" - социальная драма о подростковых гормональных бурях и самоубийствах. Хорошо, что эту важную тему обсуждают наравне с лентой.

Самый достойный среди номинантов - "Поймать Кайдаша". Наталья Ворожбит круто модернизировала классический сюжет Нечуй-Левицкого, который со школы помним.

Что думаете о номинации "Приз зрительских симпатий"?

- Категория себя дискредитировала, так как не показывает самый крутой фильм среди аудитории. Симпатии отражаются кассовым сборам. Комедия "Я, ты, он, она" в 2019-м установила исторический рекорд по количеству зрителей в кинотеатрах. Стала событием в массовом отечественном кино. А "Дзигу" получили "Круты 1918", собравшие в прокате в 10 раз меньше. Победа этой посредственной патриотической ленты - несоответствие реальности. Ведь не была самой популярной премьерой года и не получила такой отклик у аудитории. Большие вопросы к тому, как происходил процесс голосования.

Какие ленты 2020-го обошли вниманием?

- "В. Сильвестров" режиссера Сергея Буковского. В документальном формате показывает тонкие ситуации и материи. Чтобы это снять, нужно было провести огромное исследование. Войти в доверие к герою картины, композитору Валентину Сильвестрову. Создать условия, в которых он бы вел себя перед камерой естественно. Провести с ним период жизни - ходить на репетиции, находиться у него дома, записывать интервью. Фильм состоит из личных моментов, честно перенесенных на экран.

Одна картина не может сдвинуть индустрию. Что-то меняется, когда это много картин на протяжении многих лет

Жаль, что такое мощное и непростое кино получает только номинацию на "Лучший звук". Да и сама фигура Сильвестрова заслуживает большего внимания. Один из недооцененных героев современной Украины.

Насколько сильная номинация "Лучший документальный фильм"?

- "Зарваница" о паломничестве к святыне в Теребовлянском районе на Тернопольщине и "Земля голубая, будто апельсин" о семье из прифронтового города Красногоровка Донецкой области - интересные работы. Креативные, по-своему смелые, поднимают острые вопросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские киношники не хотят разговаривать ни о чем другом, кроме войны

А вот "Юки" - это такая добротная телепередача. Героическая история об украинских эмигрантах, которые достигли высоких результатов в спорте. Кинопремия все же предполагает более сложные темы и художественные решения, неожиданные находки.

Украинская документалистика сейчас интереснее, чем игровое кино?

- Ее больше стало появляться, потому что дешевле делать. На поверхности такие острые темы, как Донбасс. Об этом много сняли, но мощных лент - мало. Количество еще не перешло в качество.

Ситуация не нормализуется. В этом году "Дзига" заметно слабее, чем в предыдущие. Следующая будет хуже

А разнообразия еще меньше, чем в игровом кино. Не встречал, например, расследования о нашей политической жизни. Хотя там хватает таких персонажей, что офигеешь. Не было серьезных фильмов о промышленном загрязнении. Разве что специальные репортажи на уровне отдельного телеканала. Несмотря на то, что от этого страдает огромное количество людей. И таких проблем много, которые надо освещать на экране и потом как-то решать.

На категорию "Лучший полнометражный анимационный фильм" не набралось номинантов. В длинном списке была представлена ​​одна работа - "Виктор Робот" режиссера Анатолия Лавренишина.

- С анимацией у нас все плохо. А когда было хорошо? Пару студий на всю страну, которые могут снять полнометражный мультфильм. И это годы работы. Не могут потянуть параллельно несколько проектов, чтобы ежегодно набиралась какое-то количество премьер. Мощностей не хватает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьеры недели: куда пойти в кино

"Виктор Робот" студии "Красная собака" - хорошая лента. Видно, что хотели сделать еще сложнее и интереснее, но был ограниченный ресурс. Попала только в номинацию "Лучшая песня".

"Мавка. Лесная песня" может сдвинуть индустрию в случае успеха?

- Одна картина не может сдвинуть индустрию. Что-то меняется, когда это много картин на протяжении многих лет.

"Мавка" будет на том же уровне, что и "Похищенная принцесса". Та же студия Animagrad, те же авторы.

Вопрос не в премии, а в том, что награждать нечего

У нас много неудачных фильмов, но уже есть какой-то прогресс. 10 лет назад выходила одна-две отечественные премьеры в год, в очень ограниченный прокат. С тех пор количество увеличивалось до 2018-го. Потом начало улучшаться качество. Есть регулярный ежегодный объем лент, которые постоянно циркулируют в широком прокате.

Киноиндустрии у нас нет, но есть какой-то киномир. Существует только на финансировании из государственного бюджета. Если прекратится - остановится весь кинопроцесс.

Как сказался на кино пандемической год?

- Кинотеатры остановились. Кто смог - перенес премьеры в онлайн, кто нет - отложил на будущее. Производство фильмов также застопорилось. Только что-то начало формироваться, произошел удар из-за пандемии. А еще накладывается неблагоприятная ситуация, которая складывается вокруг Госкино. Там путаница, которая не способствует тому, чтобы снималось больше лент и они становились более качественными.

Что ожидаете?

- Ситуация не нормализуется. В этом году "Дзига" заметно слабее, чем в предыдущие. Следующая будет хуже. Ведь будут выходить ленты, созданные во время пандемии. А снималось еще меньше и еще однообразнее.

Как оцениваете саму "Золотую Дзигу"?

- Премия - это сервис. Дает сориентироваться, какое украинское кино стоит смотреть, а какое - нет. Является наиболее объективным отражением нашего кинопроцесса. Фильмы отбираются плюс-минус адекватно. Если же отмечают неинтересные ленты, то значит, что не было ничего лучшего. Тогда вопрос не в премии, а в том, что награждать нечего.

Кто из украинских режиссеров может претендовать на звание "великий"?

- Формулировка "великий" - это как "гений". Ее нельзя часто использовать, потому что тогда теряет смысл. Среди всех тех, кто номинировался и получал "Золотую Дзигу" - нет великих. Ни режиссеров, ни фильмов.

В отношении украинских кинематографистов начинают завышать формулировки и делать незаслуженные комплименты

Нередко встречаю подобные высказывания о Михаиле Ильенко или Романе Балаяне. Но как в таком случае называть Спилберга, Нолана, Тарантино или Скорсезе? Которые много сделали, чтобы иметь такое признание. Просто пусть сидят рядом тихонько в уголке?

Стало напрягать, когда в отношении украинских кинематографистов начинают завышать формулировки и делать незаслуженные комплименты. Они режиссеры, выполняют работу - точка. Если бы были великими, то обязательно в их фильмографии был бы один или желательно несколько фильмов, которые стали грандиозным событием, которые помнят, которые важны для огромной аудитории.

Вот Леонид Быков снял "В бой идут одни старики" - возможно, в порыве сентиментальности его можно назвать великим. Или Сергея Параджанова - в кругу киношников и киноманов. Но это все на уровне советского кино. Если выйдем за пределы и посмотрим шире, то в масштабе Европы так оценивать сложно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Национальную кинопремию вручат в пятый раз

Лидерами по количеству номинаций на "Золоту Дзиґу 2021" стали "Плохие дороги" - 15, "Атлантида" - 11, "Толока" - девять, "Земля голубая, будто апельсин" - четыре, "Черкассы" - четыре. Всего на участие в премии подали 86 полнометражных и короткометражных лент, из которых в длинный список вошла 81 работа.

Автор: Илья Прокопенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине нет киноиндустрии - кинокритик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Украинские и польское подполье разбили силы НКВД

Вице-президент США заявил о поддержке украинцев

В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн

Почти последняя страна разрешила разводы

На похороны Ивана Франко не давали разрешения

Коренных американцев принудительно переселили

Талибы напали на две мечети и больницу, и убили более сотни неверных мусульман

Самое читаемое
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 6120
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
 Просмотров: 4986
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
10
 Просмотров: 4788
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3762
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
 Просмотров: 2628
Культура
Главные актеры "Друзей" признались, что были влюблены - фаны в восторге
Главные актеры "Друзей" признались, что были влюблены - фаны в восторге Просмотров: 261
Поплавский похудел на восемь килограммов ради нового клипа
Поплавский похудел на восемь килограммов ради нового клипа
10
 Просмотров: 306
Возвращение "Друзей": что показали в спецвыпуске сериала
Возвращение "Друзей": что показали в спецвыпуске сериала Просмотров: 117
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
 Просмотров: 2637
Книжный фестиваль объявил спецпрограммы
Книжный фестиваль объявил спецпрограммы Просмотров: 45
Больше всего комментируют
5
Возле российского посольства сожгли Кремль
4
Киев попал в 100 лучших городов мира
3
Банковая открещивается от законопроекта об олигархах - журналисты назвали ОП лжецами
2
Информационная кампания ОП против Порошенко: адвокаты направили письмо "Бигус Инфо"
2
Описання дощу
Голосов: 130
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть