В Украине нет киноиндустрии - кинокритик

Автор: stb.ua Актеры (слева направо) Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк, Ирина Мак, Виктор Жданов и Григорий Бакланов сыграли главные роли в ленте "Поймать Кайдаша". Это самый достойный из сериалов-номинантов на "Золоту Дзиґу 2021", по мнению кинокритика Антона Филатова

В Украине нет великих режиссеров.

Так считает кинокритик Антон Филатов. В интервью Gazeta.ua поделился соображениями о номинантах пятой Национальной кинопремии "Золотая Дзига". Церемония награждения состоится 12 июня. Определят лауреатов в 23 номинациях.

В этом году впервые появилась категория "Лучший сериал". Есть из чего выбирать?

- С сериалами вообще все нормально. У нас мыло штампуют уже десятилетиями. Люди там деньги зарабатывают. С Россией сотрудничают, недавно начали с Европой.

Номинация интереснее, чем "Лучший фильм". В разных жанрах и темах отражает разнообразие нашей жизни.

На поверхности такие острые темы, как Донбасс. Об этом много сняли, но мощных лент - мало. Количество еще не перешло в качество

"И будут люди" - семейная сага о Полтавщине на фоне прихода советской власти, раскулачивания и Голодомора. "Казаки. Абсолютно лживая история" - комедия о Запорожской Сечи. "Первые ласточки" - социальная драма о подростковых гормональных бурях и самоубийствах. Хорошо, что эту важную тему обсуждают наравне с лентой.

Самый достойный среди номинантов - "Поймать Кайдаша". Наталья Ворожбит круто модернизировала классический сюжет Нечуй-Левицкого, который со школы помним.

Что думаете о номинации "Приз зрительских симпатий"?

- Категория себя дискредитировала, так как не показывает самый крутой фильм среди аудитории. Симпатии отражаются кассовым сборам. Комедия "Я, ты, он, она" в 2019-м установила исторический рекорд по количеству зрителей в кинотеатрах. Стала событием в массовом отечественном кино. А "Дзигу" получили "Круты 1918", собравшие в прокате в 10 раз меньше. Победа этой посредственной патриотической ленты - несоответствие реальности. Ведь не была самой популярной премьерой года и не получила такой отклик у аудитории. Большие вопросы к тому, как происходил процесс голосования.

Какие ленты 2020-го обошли вниманием?

- "В. Сильвестров" режиссера Сергея Буковского. В документальном формате показывает тонкие ситуации и материи. Чтобы это снять, нужно было провести огромное исследование. Войти в доверие к герою картины, композитору Валентину Сильвестрову. Создать условия, в которых он бы вел себя перед камерой естественно. Провести с ним период жизни - ходить на репетиции, находиться у него дома, записывать интервью. Фильм состоит из личных моментов, честно перенесенных на экран.

Одна картина не может сдвинуть индустрию. Что-то меняется, когда это много картин на протяжении многих лет

Жаль, что такое мощное и непростое кино получает только номинацию на "Лучший звук". Да и сама фигура Сильвестрова заслуживает большего внимания. Один из недооцененных героев современной Украины.

Насколько сильная номинация "Лучший документальный фильм"?

- "Зарваница" о паломничестве к святыне в Теребовлянском районе на Тернопольщине и "Земля голубая, будто апельсин" о семье из прифронтового города Красногоровка Донецкой области - интересные работы. Креативные, по-своему смелые, поднимают острые вопросы.

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А вот "Юки" - это такая добротная телепередача. Героическая история об украинских эмигрантах, которые достигли высоких результатов в спорте. Кинопремия все же предполагает более сложные темы и художественные решения, неожиданные находки.

Украинская документалистика сейчас интереснее, чем игровое кино?

- Ее больше стало появляться, потому что дешевле делать. На поверхности такие острые темы, как Донбасс. Об этом много сняли, но мощных лент - мало. Количество еще не перешло в качество.

Ситуация не нормализуется. В этом году "Дзига" заметно слабее, чем в предыдущие. Следующая будет хуже

А разнообразия еще меньше, чем в игровом кино. Не встречал, например, расследования о нашей политической жизни. Хотя там хватает таких персонажей, что офигеешь. Не было серьезных фильмов о промышленном загрязнении. Разве что специальные репортажи на уровне отдельного телеканала. Несмотря на то, что от этого страдает огромное количество людей. И таких проблем много, которые надо освещать на экране и потом как-то решать.

На категорию "Лучший полнометражный анимационный фильм" не набралось номинантов. В длинном списке была представлена ​​одна работа - "Виктор Робот" режиссера Анатолия Лавренишина.

- С анимацией у нас все плохо. А когда было хорошо? Пару студий на всю страну, которые могут снять полнометражный мультфильм. И это годы работы. Не могут потянуть параллельно несколько проектов, чтобы ежегодно набиралась какое-то количество премьер. Мощностей не хватает.

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"Виктор Робот" студии "Красная собака" - хорошая лента. Видно, что хотели сделать еще сложнее и интереснее, но был ограниченный ресурс. Попала только в номинацию "Лучшая песня".

"Мавка. Лесная песня" может сдвинуть индустрию в случае успеха?

- Одна картина не может сдвинуть индустрию. Что-то меняется, когда это много картин на протяжении многих лет.

"Мавка" будет на том же уровне, что и "Похищенная принцесса". Та же студия Animagrad, те же авторы.

Вопрос не в премии, а в том, что награждать нечего

У нас много неудачных фильмов, но уже есть какой-то прогресс. 10 лет назад выходила одна-две отечественные премьеры в год, в очень ограниченный прокат. С тех пор количество увеличивалось до 2018-го. Потом начало улучшаться качество. Есть регулярный ежегодный объем лент, которые постоянно циркулируют в широком прокате.

Киноиндустрии у нас нет, но есть какой-то киномир. Существует только на финансировании из государственного бюджета. Если прекратится - остановится весь кинопроцесс.

Как сказался на кино пандемической год?

- Кинотеатры остановились. Кто смог - перенес премьеры в онлайн, кто нет - отложил на будущее. Производство фильмов также застопорилось. Только что-то начало формироваться, произошел удар из-за пандемии. А еще накладывается неблагоприятная ситуация, которая складывается вокруг Госкино. Там путаница, которая не способствует тому, чтобы снималось больше лент и они становились более качественными.

Что ожидаете?

- Ситуация не нормализуется. В этом году "Дзига" заметно слабее, чем в предыдущие. Следующая будет хуже. Ведь будут выходить ленты, созданные во время пандемии. А снималось еще меньше и еще однообразнее.

Как оцениваете саму "Золотую Дзигу"?

- Премия - это сервис. Дает сориентироваться, какое украинское кино стоит смотреть, а какое - нет. Является наиболее объективным отражением нашего кинопроцесса. Фильмы отбираются плюс-минус адекватно. Если же отмечают неинтересные ленты, то значит, что не было ничего лучшего. Тогда вопрос не в премии, а в том, что награждать нечего.

Кто из украинских режиссеров может претендовать на звание "великий"?

- Формулировка "великий" - это как "гений". Ее нельзя часто использовать, потому что тогда теряет смысл. Среди всех тех, кто номинировался и получал "Золотую Дзигу" - нет великих. Ни режиссеров, ни фильмов.

В отношении украинских кинематографистов начинают завышать формулировки и делать незаслуженные комплименты

Нередко встречаю подобные высказывания о Михаиле Ильенко или Романе Балаяне. Но как в таком случае называть Спилберга, Нолана, Тарантино или Скорсезе? Которые много сделали, чтобы иметь такое признание. Просто пусть сидят рядом тихонько в уголке?

Стало напрягать, когда в отношении украинских кинематографистов начинают завышать формулировки и делать незаслуженные комплименты. Они режиссеры, выполняют работу - точка. Если бы были великими, то обязательно в их фильмографии был бы один или желательно несколько фильмов, которые стали грандиозным событием, которые помнят, которые важны для огромной аудитории.

Вот Леонид Быков снял "В бой идут одни старики" - возможно, в порыве сентиментальности его можно назвать великим. Или Сергея Параджанова - в кругу киношников и киноманов. Но это все на уровне советского кино. Если выйдем за пределы и посмотрим шире, то в масштабе Европы так оценивать сложно.

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Лидерами по количеству номинаций на "Золоту Дзиґу 2021" стали "Плохие дороги" - 15, "Атлантида" - 11, "Толока" - девять, "Земля голубая, будто апельсин" - четыре, "Черкассы" - четыре. Всего на участие в премии подали 86 полнометражных и короткометражных лент, из которых в длинный список вошла 81 работа.