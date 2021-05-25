Национальную кинопремию вручат в пятый раз

Олег Панюта и Дарья Трегубова будут вести церемонию вручения пятой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Фото: facebook.com

Церемония награждения победителей Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в этом году состоится в пятый раз. Пройдет 12 июня.

Назовут лучшие отечественные фильмы 2020-го. Награду будут вручать в 23 номинациях.

Ведущими церемонии станут журналист и телеведущий Олег Панюта и актриса и телеведущая Дарья Трегубова.

"Прошлый год был непростым, особенно - для украинского кино. Но на этой земле кинематографисты привыкли принимать вызовы - или в виде советской партдиктатуры, или растерянности в начале Независимости. Нынешний ковидный период также стал вызовом для индустрии. Тем интереснее осознавать, что не испортил уникальный творческий настрой и не отбил привычку бороться. Нынешние номинанты - прекрасное тому подтверждение", - говорит Панюта.

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"Кино - это любовь. А Дзиґа - страсть. И уже третий год подряд я счастлива в нее окунуться. Такая долгожданная церемония будет проходить офлайн, поэтому можно будет наконец-то обнять коллег, отпраздновать победы непредсказуемого года и впервые поздравить лауреатов в новой номинации - лучший сериал" , - говорит Трегубова.

Лидерами по количеству номинаций стали "Плохие дороги" - 15, "Атлантида" - 11, "Толока" - 9, "Земля голубая, будто апельсин" - 4, "Черкассы" - 4. Всего на участие в премии подали 86 полнометражных и короткометражных лент, из которых в длинный список вошла 81 работа.

На победу в категории "Лучший фильм" претендуют пять фильмов. События драмы "Плохие дороги" разворачиваются в Донбассе в течение 2015-го. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Женщина-врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. Три девушки ждут своих парней - солдат ВСУ - на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней, по сюжету. Действие "Атлантиды" происходит в 2025-м, после будущей победы Украины в войне с Россией. Донбасс освобожден от оккупантов, но его территории признаны непригодными для проживания. Военный Сергей возвращается в родные места. Ищет работу в опустошенном войной регионе. Встречает парамедика Катю. Присоединяется к ней волонтером в гуманитарной миссии "Черный тюльпан". Ищут и возвращают домой тела погибших. В документальной работе "Земля голубая, будто апельсин" говорится о семье из прифронтового городка Красногоровка Донецкой области. Мать-одиночка Анна Гладкая воспитывает четверых детей - двух старших дочерей и двух сыновей. Имеют различные увлечения, играют на музыкальных инструментах. Вместе снимают любительское кино о своей жизни во время войны. Сюжет картины "Толока" длится 400 лет. Охватывает историю Украины от Казачества до аннексии Крыма и войны на Донбассе. Катерина пообещала трем казакам выйти замуж за того, кто освободит из турецкого плена ее брата, а на самом деле возлюбленного. Не старея, веками ждет его. Снова и снова отстраивает разрушенный дом. У Катерины появляются приемные дети, внуки и правнуки, ее семья становится больше. "Черкассы" рассказывают о тральщике "Черкассы", который в марте 2014-го оказывал сопротивление россиянам на озере Донузлав.