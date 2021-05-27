Премьеры недели: куда пойти в кино

Автор: planetakino.ua Американская актриса Эмма Стоун в фильме "Круэлла" играет начинающего дизайнера. Приезжает в Лондон в начале 1970-х сделать себе имя в мире моды, но становится преступницей. Лента идет в украинском прокате с 27 мая

Какие фильмы выходят на этой неделе в украинский прокат. Gazeta.ua рассказывает о главных премьерах.

"Круэлла" - реж. Крейг Гиллеспи, США

События происходят в Лондоне 1970-х. Главная героиня - сирота Эстелла, модельер и мошенница. Стремится сделать карьеру в фэшн-индустрии. Ее жизнь меняется, когда устраивается в модный дом легендарной кутюрье баронессы фон Хеллман.

Лента рассказывает предысторию злодейки Круэллы де Виль, антагонистки произведения "101 далматинец". В криминальной комедии от кинокомпании Disney сыграли лауреатки "Оскара" Эмма Стоун и Эмма Томпсон.

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"Молодая Круэлла - это этакий панк-роковый бунт. Вызов классическим судьбам диснеевских принцесс, которые терпеливо сносят издевательства злых мачех в ожидании принца, который должен их спасти. Круэлла не такая, потому что вместо ждать спасителя, она вынашивает план мести, давая понять зрителям, что времена изменились.

Преобразование Эстеллы в Круэллу - реверанс "Джокеру", самому успешному фильму 18+. Вот только рамки кино для всей семьи становятся барьером, об который Круэлла все время бьется лбом не в состоянии стать реальным злодеем.

Фильм вышел чем-то средним между классической историей от Disney и модным ныне феминистическим высказыванием. Здесь есть крутые дефиле и драйвовый саундтрек. И пока звучит музыка, смотришь как завороженный. Но едва только стихает, в глаза бросаются все старомодные приемы и банальности сценария, нереальность переживаний и неубедительна жестокость, затянутость и прерывистость истории", - пишет кинокритик Дмитрий Сидоренко.

"Тихое место 2" - реж. Джон Красински, США

События происходят в мире, где на людей охотятся пришельцы, которые ориентируются исключительно на звуки. Кому удалось выжить, пытаются вести нормальную жизнь. Главное условие безопасности - полная тишина. Семья Эбботов не первый год существуют в этих условиях. После схватки с монстрами в собственном доме они вынуждены покинуть свою ферму и выйти во внешний мир, где не все готовы объединить усилия.

Это сиквел фильма ужасов "Тихое место", который вышел в 2018-м и собрал $340 млн в мировом прокате при бюджете $17 млн. В центральных ролях - Эмили Блант и Киллиан Мерфи.

"Звездный рубеж" - реж. Эдвард Дрейк, США

2524 год. Почти четыре века человечество занимается колонизацией космоса. Очередная разведывательная экспедиция находит внеземную цивилизацию, которая, похоже, имеет не слишком мирные намерения. Чтобы обеспечить выживание нашего вида, решают уничтожить инопланетных жителей. Миссию доверяют генералу в отставке Джеймсу Форду. Он и еще семеро солдат отправляются на территорию потенциальных захватчиков. Должны нанести превентивный удар по противнику и предотвратить межзвездную войну.

Главные роли в фантастическом боевике исполнили Брюс Уиллис и Фрэнк Грилло.

"Изгнание" - реж. Кристофер Смит, Великобритания

1930-е. Священник Лайнус Форстер вместе с женой и дочерью переезжает на новое место службы в британский поселок Борли. Церковь поручает ему возродить веру жителей, которая пошатнулась после череды таинственных смертей. Семье выделяют имение, которое вызывает беспокойство у местных. Ходят легенды, что дом проклят и населен призраками. Чтобы раскрыть тайну, семье священника приходится объединить усилия с оккультистом и исследователем паранормальных явлений Гарри Прайсом.

В фильме ужасов снялись Джессика Браун Финдлей, Шон Харрис и Джон Линч.

"Сэм: Песочный Эльф" - реж. Энди Де Эммони, Великобритания

Волшебный эльф Сэм обладает магической силой - исполняет любые желания. Четверо детей знакомятся с ним и получают все, о чем мечтали: розовый вертолет, способность лазить по любым скалам, летать и даже стать поп-звездой и кумиром миллионов. Но эльфа ждет опасность. Злой дядя Тристан решил похитить его и получить золото и богатства. Дети должны проявить всю свою отвагу, а главное - понять, что победить могут только объединив усилия.

В семейном фэнтези сыграли Паула Паттон, Мэттью Гуд и Расселл Брэнд.

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С 28 мая будет длиться "Чилдрен Кинофест" - ежегодный международный фестиваль искусства кино для детей и подростков. Пройдет в кинотеатрах более 20 городов Украины и онлайн. Регистрация на показы - бесплатно. В международной конкурсной программе - семь фильмов. Украину представляет анимационная лента "Виктор Робот". События разворачиваются в далеком будущем, где люди соседствуют с роботами на планетах вокруг искусственной звезды. Режиссер - Анатолий Лавренишин.