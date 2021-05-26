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четверг, 27 мая 2021 00:45

Украинский международный кинофестиваль объявил даты проведения

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Автор: Alisa Kalyuzhnaya
  Постер кинофестиваля Kharkiv MeetDocs традиционно украшает Госпром, или Дом Государственной промышленности. Это первый советский 13-этажный небоскреб. Одна из трех харьковских высоток, построенная в течение 1925-1928 годов. Считается одним из мировых шедевров конструктивизма
Постер кинофестиваля Kharkiv MeetDocs традиционно украшает Госпром, или Дом Государственной промышленности. Это первый советский 13-этажный небоскреб. Одна из трех харьковских высоток, построенная в течение 1925-1928 годов. Считается одним из мировых шедевров конструктивизма

Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs в этом году состоится с 26 сентября по 2 октября. Пройдет в смешанном формате - онлайн и офлайн.

Главная цель - популяризация украинского документального и игрового кино и культурное развитие восточной Украины.

Национальный конкурс неигрового кино будет проходить второй год подряд, членами жюри будут эксперты из разных стран. В международном лучший фильм будут выбирать зрители путем голосования. Оба будут транслироваться на официальном сайте.

В онлайне также пройдет конкурс независимого отечественного короткометражного кино.

"В рамках фестиваля впервые состоится конкурс неигрового кино "Украина глазами мира". Есть немало фильмов, которые иностранные творцы сняли об Украине. Покажем шесть важнейших из них. Хотим расширять границы восприятия мира нашего зрителя, и иногда интересно посмотреть, как нашу страну видят вокруг", - говорит директор Kharkiv MeetDocs Евгения Кригсхайм.

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Также готовятся внеконкурсные программы: документальные фильмы Meet Docs и художественные ленты Meet Non Docs, в основе которых реальные истории. Индустриальная секция Meet Film Industry будет состоять из воркшопов, мастер-классов, дискуссий и творческих встреч с украинскими и международными профессионалами индустрии.

Церемония открытия пройдет 26 сентября, а награждение победителей - 2 октября. События пройдут в Харькове в офлайн-формате.

Kharkiv MeetDocs - международный кинофестиваль, который фокусируется на культуре, проблемах и повседневной жизни восточных областей Украины. Основан в 2017 году.

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