Чилдрен Кинофест стартует: какие фильмы посмотреть бесплатно

Автор: childrenkinofest.com Немецкая актриса Рива Крималовски в исторической семейной драме "Как Гитлер украл розового кролика" играет 9-летнюю Анну. Вместе с семьей вынуждена бежать из Германии после прихода к власти нацистов. Фильм покажут в рамках конкурсной программы Чилдрен Кинофеста 2021. Пройдет с 28 мая по 6 июня в смешанном формате - офлайн и онлайн

Восьмой кинофестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" стартует 28 мая. Пройдет в кинотеатрах более 20 городов Украины и онлайн. Регистрация на показы - бесплатная.

В международной конкурсной программе - семь детских фильмов, отобранных на европейских кинофорумах.

"Виктор Робот" - реж. Анатолий Лавренишин, Украина

Далекое будущее. Искусственная звезда, которая должно обеспечивать энергией планету вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить - дедушка маленькой Вики, который создал светило. Однако он исчезает. Девочка вместе с помощником - крохотным роботом Виктором - отправляется на поиски.

"Как Гитлер украл розового кролика" - реж. Каролина Линк, Германия, Швейцария, Италия

Германия, 1933 год. Жизнь берлинской школьницы 9-летней Анны полностью меняется, когда, убегая от нацистов, ее семья поспешно покидает родной город. За два года путешествий девочка знакомится с культурой других стран, изучает новый язык и взрослеет, но все равно помнит забытого дома плюшевого розового кролика.

"Поли" - реж. Николя Ванье, Франция, Бельгия

10-летняя Сесиль вместе с мамой переезжает в пригород Парижа. Никак не удается найти в селе новых друзей. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого - пони по имени Поли. Девочка узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти животное.

"Мальчик-Гусь" - реж. Стен Расмуссен, Майкл Викке, Дания

Для Вигго видеоигры - это вся его жизнь. Но однажды в жизни мальчика появляется гусь, который умеет говорить. Хочет вернуться к своей стае, однако его крыло сломано, поэтому без помощи Вигго не справится.

"Арктические верблюды" - реж. Карл Эмиль Рикардсон, Норвегия

Торарин и его сестра Свалин мечтали научиться ездить верхом. Но вместо лошадей родители купили им двух верблюдов. Скоро семья понимает, что дрессировка этих животных - дело не из легких. На поиски профессионального тренера для верблюдов отправляются в экспедицию в Монголию.

"Сами в космосе" - реж. Тед Кьелльссон, Швеция

Недалекое будущее. Люди готовятся покинуть Землю, поскольку непригодна для жизни. Однако на звездолет успевают подняться лишь двое детей. Брат и сестра почти не верят, что смогут найти новый дом. Вдруг в космический аппарат врезается неопознанный объект, и на борту оказывается инопланетянин, которому удается подружиться с героями.

"Джеки и Опьен" - реж. Аннемари ван де Монд, Нидерланды

Музей, где работает ее мама, стал для 12-летней Джеки вторым домом. Однажды девочка становится свидетелем того, как знаменитая картина Рембрандта вдруг оживает. Так женщина по имени Опиен оказывается в реальном мире. Джеки решает пригласить домой гостью из XVII века.

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"Чилдрен Кинофест" - ежегодный международный фестиваль искусства кино для детей и подростков, представляющий как новые европейские ленты, так и мировую киноклассику. Лауреата гран-при путем голосования выбирают зрители.