В США могут "забанить" мемуары Трампа

Американские литераторы призывают не публиковали мемуары Трампа. Называют его предателем. Фото: Deadline

Более 250 американских писателей, литературных агентов и редакторов призывают не публиковать мемуары президента США Дональда Трампа.

Подписали публичное письмо "Никакого разрешения на публикацию книги для предателей". Инициатор - Барри Лига. По его словам, никого, кто подстрекал или иным образом поддерживал попытку государственного переворота 6 января 2021-го, не следует вознаграждать и распространять их философию через издательства.

Среди подписантов есть издательства Penguin Random House, Hachette Book Group, HarperCollins, Simon & Schuster и Macmillan.

Так, издательство Simon & Schuster отменило запланированное издание книги сенатора Джоша Гоули, одного из нескольких членов Конгресса, который пытался отменить результаты президентских выборов в пользу Джо Байдена.

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Трампа уже заблокировали в 12 соцсетях. Среди них Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Также его призывают вырезать из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Идею поддержал главный актер фильма Маколей Калкин.

Мемуары бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" побили рекорд продаж в США. Возглавили список бестселлеров за прошлый год. Первый том мемуаров разошелся в 2,6 млн экземпляров. Однако эта цифра ниже, чем 3,4 млн экземпляров книги "Становление" бывшей первой леди Мишель Обамы, проданных в 2018 году.