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суббота, 23 января 2021 08:05

В сериале на Netflix покажут отравления Бандеры и Ющенко

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В сериале на Netflix покажут отравления Бандеры и Ющенко
На стриминговой платформе Netflix стартовал показ нового американского сериала "Искусство шпионажа" (Spycraft) о секретных агентах, сложных приборах и технологиях, ставших незаменимым инструментом в шпионских играх. Фото: Decider

На стриминговой платформе Netflix вышел документальный сериал "Искусство шпионажа" (Spycraft).

"В некоторых секретных миссиях целью является не информация, а убийство, и шпионские агентства используют смертельные токсины для уничтожения врагов", - говорится в описании серии.

Второй эпизод сериала называется "Смертельные яды" (Deadly Poisons). Большая часть серии отведена советским и российским спецслужбам. Подробно описывается, как офицер КГБ Богдан Сташинский отравил сначала Ребета, а затем Бандеру газообразным цианитом. Кроме того показали, как Ющенко пригласили на ужин спецслужбы и отравили супом, в котором был диоксин.

Всего сериал имеет 8 серий, каждая по 29-38 минут.

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На Netflix впервые вышла лента с украинским дубляжом - американский научно-фантастический фильм "Вне проволокой". Съемки проходили в Будапеште, по сюжету события происходят в Украине. 2036-го пророссийские террористы напали на Киев. США посылает Украинский помощь: миротворца и робота-военного, по сюжету. В фильме можно заметить вывески и надписи "Крым - это Украина!" и "Слава Украине!".

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