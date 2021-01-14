В романе "Юпак" столько настоящей Украины, что сжимается сердце

 
Ексклюзивы
1/5
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 135
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 171
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 351
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 324
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 378
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 450
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1719
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2952
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1485
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
23
3
8
2
2
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Видео
Все видео
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
Интервью
1/5
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 144
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 450
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2034
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 378
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 369
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1332
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 14:39

В романе "Юпак" столько настоящей Украины, что сжимается сердце

  Комментировать
В романе &quot;Юпак&quot; столько настоящей Украины, что сжимается сердце
"Книгой года BBC" стал роман "Юпак". Автор - ветеран российско-украинской войны 35-летний Сергей Лещенко, подписывается позывным "Сайгон". Книга вышла в издательстве "Белка". Фото: facebook.com

По 1 тыс. фунтов стерлингов - 37 тыс. грн - получили победители конкурса "Книга года BBC-2020". Лауреатов определили в 3 номинациях. О результатах премии журналу "Країна" рассказали члены жюри конкурса.

Во "взрослой категории" победил роман Сергея "Сайгона" Лещенко "Юпак" о степном селе 2000-х.

"Это такой мистический триллер в стиле Тарантино, только об украинском селе, - говорит Марта Шокало, главный редактор ВВС News Украина. - О поколении, рожденном в конце 1980-х, перед распадом СССР. Взрослело на рубеже эпох, в первые годы независимости Украины. До сих пор не имело своего голоса в нашей литературе. "Сайгон" выводит этих людей на литературную сцену. Это роман о людях, которые 2014-го ушли на фронт, стали на защиту страны. В произведении столько настоящей Украины, что сжимается сердце. Действует на рецепторы украинца где-то, как сериал "Поймать Кайдаша".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На войну шли в кроссовках и с отцовскими ружьями

Сборник избранных текстов Оксаны Забужко "Планета Полынь" победил в номинации "Эссеистика". Содержит 14 эссе о знаковых фигурах для украинского общества.

"Все тексты как на подбор, ложатся в десятку. Ни одного слабого, - говорит журналист Вадим Карпьяк. - Автор вспоминает деятелей, которые являются столпами украинской культуры. Как эссеистка, не имеет себе равных в современной отечественной литературе. И если человек не может ее понять, то надо приложить усилия, поработать над собой и над пониманием прочитанного. Это как раз - чтобы подумать, а не глотать текст. Другой вид наслаждения. От понимания ссылок, заложенных в текст, глубины проникновения в мотивацию, красоты описаний, неожиданности сравнений и выводов. К этому типу удовольствия надо быть готовым".

Детской книгой года назвали повесть "Мед и Паштет - фантастические ветрогоны" Ульяны Чубы. Главные герои - кролик-француз Паштет и медвежонок-украинец Мед.

"Произведение доставит удовольствие и детям, и взрослым, - говорит Светлана Пыркало, советница по вопросам культуры Европейского банка реконструкции и развития, писательница. - Есть мультяшные персонажи, опасность, победа над злом, которым являются бюрократия и взяточничество, загрязнение окружающей среды, оккупация. Но если козлов-оккупантов надо одолеть, то остальных злодеев можно перевоспитать. Мед и Паштет привлекают к делу других. Сравните это с народными сказками, где постоянно подстерегает смерть. Котигорошка сначала хотят убить односельчане, потому что он сильный, потом - братья и сестра, потом - побратимы. Я уже молчу об Ивасике Телесике. Сейчас живем в другом мире. Эта книга - свидетельство зрелости украинской детской литературы".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 14 января.

"Книгу года BBC" основали 2005-го. Награду ежегодно присуждают за лучшие украиноязычные произведения, изданные в прошлом году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В романе "Юпак" столько настоящей Украины, что сжимается сердце». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 44283
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 9648
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9460
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
3
 Просмотров: 6957
&quot;Разрядил в него весь магазин ПМ&quot; - подробности стрельбы в Полтаве
"Разрядил в него весь магазин ПМ" - подробности стрельбы в Полтаве
 Просмотров: 5976
Культура
Гитарист Queen выпустил шокирующие духи
Гитарист Queen выпустил шокирующие духи Просмотров: 108
Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток
Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток
 Просмотров: 45
Основали литературную премию
Основали литературную премию Просмотров: 27
Будут выходить еженедельно: Netflix анонсировал фильмы на 2021 год
Будут выходить еженедельно: Netflix анонсировал фильмы на 2021 год Просмотров: 279
Режиссер отказался от награды в знак протеста
Режиссер отказался от награды в знак протеста Просмотров: 558
Больше всего комментируют
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
1
Сторонников независимости давили танками
1
"Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
1
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Голосов: 453
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть