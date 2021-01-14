В романе "Юпак" столько настоящей Украины, что сжимается сердце

"Книгой года BBC" стал роман "Юпак". Автор - ветеран российско-украинской войны 35-летний Сергей Лещенко, подписывается позывным "Сайгон". Книга вышла в издательстве "Белка". Фото: facebook.com

По 1 тыс. фунтов стерлингов - 37 тыс. грн - получили победители конкурса "Книга года BBC-2020". Лауреатов определили в 3 номинациях. О результатах премии журналу "Країна" рассказали члены жюри конкурса.

Во "взрослой категории" победил роман Сергея "Сайгона" Лещенко "Юпак" о степном селе 2000-х.

"Это такой мистический триллер в стиле Тарантино, только об украинском селе, - говорит Марта Шокало, главный редактор ВВС News Украина. - О поколении, рожденном в конце 1980-х, перед распадом СССР. Взрослело на рубеже эпох, в первые годы независимости Украины. До сих пор не имело своего голоса в нашей литературе. "Сайгон" выводит этих людей на литературную сцену. Это роман о людях, которые 2014-го ушли на фронт, стали на защиту страны. В произведении столько настоящей Украины, что сжимается сердце. Действует на рецепторы украинца где-то, как сериал "Поймать Кайдаша".

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Сборник избранных текстов Оксаны Забужко "Планета Полынь" победил в номинации "Эссеистика". Содержит 14 эссе о знаковых фигурах для украинского общества.

"Все тексты как на подбор, ложатся в десятку. Ни одного слабого, - говорит журналист Вадим Карпьяк. - Автор вспоминает деятелей, которые являются столпами украинской культуры. Как эссеистка, не имеет себе равных в современной отечественной литературе. И если человек не может ее понять, то надо приложить усилия, поработать над собой и над пониманием прочитанного. Это как раз - чтобы подумать, а не глотать текст. Другой вид наслаждения. От понимания ссылок, заложенных в текст, глубины проникновения в мотивацию, красоты описаний, неожиданности сравнений и выводов. К этому типу удовольствия надо быть готовым".

Детской книгой года назвали повесть "Мед и Паштет - фантастические ветрогоны" Ульяны Чубы. Главные герои - кролик-француз Паштет и медвежонок-украинец Мед.

"Произведение доставит удовольствие и детям, и взрослым, - говорит Светлана Пыркало, советница по вопросам культуры Европейского банка реконструкции и развития, писательница. - Есть мультяшные персонажи, опасность, победа над злом, которым являются бюрократия и взяточничество, загрязнение окружающей среды, оккупация. Но если козлов-оккупантов надо одолеть, то остальных злодеев можно перевоспитать. Мед и Паштет привлекают к делу других. Сравните это с народными сказками, где постоянно подстерегает смерть. Котигорошка сначала хотят убить односельчане, потому что он сильный, потом - братья и сестра, потом - побратимы. Я уже молчу об Ивасике Телесике. Сейчас живем в другом мире. Эта книга - свидетельство зрелости украинской детской литературы".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 14 января.

"Книгу года BBC" основали 2005-го. Награду ежегодно присуждают за лучшие украиноязычные произведения, изданные в прошлом году.