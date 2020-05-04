В Припять мечтали попасть со всего СССР - режиссер Валерий Коршунов

Режисер фильма "Артефакт Чернобыль" Валерий Коршунов включает самую большую в Украине диджитал-скульптуру "Чернобыльское сияние"

Презентовали трейлер арт-док-фильма о Чернобыле "Артефакт". О работе над лентой рассказывает режиссер Валерий Коршунов.

С чего начался проект?

- С 2014 года в Украине продолжается гибридная война. Интернет завален вбросами, манипуляциями, эмоциональными высказываниями. Есть проблема отсутствия медиа грамотности населения в расцвет диджитализации. Работаю в маркетинге. Жил на передовой гибридной войны, ежедневно занимался обработкой информации, связанной с фейковыми новостями. Поэтому, как рефлексия на это в 2017-м начал разрабатывать проект "Артефакт". На примере Чернобыля хочу рассказать о том, что такое информационная катастрофа и какие она имеет последствия в перспективе.

Решил провести эксперимент. В 2018 году сделал диджитал-скульптуру в Припяти. Она имела отсылки к повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" по которому Андрей Тарковский снял фильм "Сталкер". В будущем на Земле будут появляться зоны отчуждения. На артефакты из этих закрытых территорий охотяться сталкеры, по сюжету книги. В XXI веке, когда информация является самым дорогим товаром, я решил, что название у нас уже есть. В Чернобыльской зоне создал свой Артефакт - диджитал-скульптуру с привлечением искусственного интеллекта. Главное для меня было увидеть, что журналисты потом напишут, как поймут и интерпретируют этот месседж. Я был удивлен когда ничего не написали, или просто сообщили, что Артефакт - это была вечеринка. Международная пресса написала, что это круто. И вместо того, чтобы сделать исследование я понял, что надо наверное снимать кино и рассказывать обо всем этом глубже.

Потому что такого результата не ожидал. 2019-го сделал несколько проектов, связанных с кино, с зоной отчуждения. Это был и мурал на ЧАЭС и выставка "Артефакт Чонобиль 3". На американском фестивале независимого искусства Burning Man представил приложение добавленной реальности "Портал в Чернобыль". Подходил к гостям фестиваля разных художников с планшетом спрашивал не желают оказаться в зоне отчуждения. Кто-то говорил, что не хочет, потому что там радиация, кто-то - так, с удовольствием. Мне было интересно, что в США знают о Чернобыле. Ответы есть в картине "Артефакт".

Вы инициировали и провели социологическое исследование. Какова была цель и каковы результаты?

- Когда утверждал, что никто ничего не знает о Чернобыле мне возражали. Говорили, что преувеличиваю. Инициировал за свой счет исследования. Обратился в Киевский институт социологии. Мы составили анкету из четырех вопросов. Первое - назовите дату аварии на ЧАЭС. Кто-то называл верно год, кто-то день, а кто-то не знал ничего. Лишь 40% украинцев назвали правильную дату. Второй вопрос был: назовите самый высокий уровень радиации.А третий вопрос был посвящен бреду советского времени. Например: считаете ли вы, что алкоголь может вывести радиацию из организма. Нет сказало 52%. То есть остальные респонденты думают, что это возможно. В четвертом вопросе украинцы должны были назвать причины аварии. Каждый мог сказать свой вариант. Эти ответы мы еще обрабатываем совместно с музеем Чернобыля.

Каким вышел фильм?

- Сняли столько материала и такие эмоциональные истории, очень трудно монтировать. Но два фильма делать не будем. Например, затронем историю о хранилище в Буряковке с сотнями машин, вертолетов, работавших на ликвидации аварии. А сейчас техники там нет. Официального ответа где она делась тоже не получили.

Когда в Чернобыле начал гореть лес пожара Вы возглавили волонтерское движение. Что делали?

- В первые дни этих пожаров также было замалчивание. Я следил за событиями с первого дня. Объективную информацию никто не давал. Как руководитель волонтерского штаба привлек и перечислил полмиллиона гривен. Официальные сообщения утверждали о полном контроле над ситуацией. Но это было ложью. 12 апреля к ликвидации пожаров привлекли около 400 спасателей. Это с учетом 12 очагов возгорания. Мы сделали огласку и уже через 10 дней имели 4 ячейки и 1400 спасателя. То есть такое количество специалистов могла заниматься ликвидацией огня, если не с самого начала, то по крайней мере, когда ситуация обострилась. Пожар каждый час проходила по километру. Я это все снимал. Очень много выгорело в биосферном заповеднике, в самой 10-километровой зоне отчуждения. Припять не сгорела, потому что противопожарные действия там были все правильные. Но пожар до сих пор не закончился. Источники огня локализованы. Но все тлеет и если поднимется ветер - высокая температура может перейти в низовой пожар. А за этим не исключено, что снова вспыхнут деревья. Так уже было - когда отрапортовали, что все закончилось, потому что был дождь.

Саунтрек к фильму "Артефакт" написал участник французской электронного группы Telepopmusik и англичанин Dub FX. С чего началось сотрудничество?

- Telepopmusik я знаю много лет. Привозил в Киев на Евровидение. Когда началась работа над проектом я связался с участником группы Кристофом Этье. Он также был заинтересован, чтобы приехать в зону отчуждения. Был привлечен к нашему аудиовизуальному перфоменсу в Припяти, делал саунтрек еще первого проекта "Артефакт". Кристоф рассказал, что помнит аварию на ЧАЭС. Французские власти тоже говорила своим гражданам, что все в порядке. Хотя большинство понимала, что на них идет радиоактивное облако и никто не знает что с этим делать.Dub FX был хедлайнером фестиваля "Атлас уикенд". В Киев я привез его за сутки до выступления. Успели посетить зону отчуждения. Он ничего не знал о Чернобыле к этому визиту в Украину. У нас вышло интервью и есть трек, который называется "Фейковых рай" посвящен обществу потребления. Ты живешь для того, чтобы покупать вещи, которые не делают тебя счастливым. При СССР город энергетиков Припять тоже было местом куда все хотели попасть. Потому работников ЧАЭС обеспечивалы многими дефицитными товарами. Люди хотели работать хоть и уборщиком, чтобы попасть в этот город. Мы находили в архиве объявления: меняю квартиру в Кривом Роге на квартиру в Припяти. А потом оказалось, что мирный атом не мирный совсем и там не рай, а ад. Dub FX использовал звуки, которые записал в зоне отчуждения и украинских бабушек, которые отпевают умерших.

Вы сделали петицию к Президенту относительно Чернобыля. Один из пунктов петиции - предоставить Припяти статус музея. Для чего это нужно?

- Не только Припяти, но и поселков вокруг административно не существует. Это радиоактивные отходы. Поэтому чтобы можно было управлять зоной отчуждения надо ей дать какой-то статус. Если будет музей - будет своя территория, администрация, можно ее ставить на учет, заниматься охраной. Мы знаем, что многие сталкеры ходят в зону. Это все можно увидеть на видео в YouTube. Ужасные кадры. Потому что система безопасности, которая занимается охраной зоны, не работает.Мы проводили стратегическую сессию и важнейшие вопросы вынесли в петицию. Я встречался с заместителем министра и некоторые активности мы запустили, но потом его сняли, поэтому буду начинать сначала. Я понимаю, что сейчас коронавирус и экономический кризис впереди - Чернобыль, как всегда, не вовремя, но мы уже сделали некоторые активности. Например, урок Чернобыля онлайн при поддержке Президента, который прошел 27 апреля утром для 7-8-11 классов. Надо понимать, что в школах только одна страница посвященная Чернобылю. У нас эпидемия рака, ликвидаторам не платят субсидии и льготы, а у нас 1 страница.Это национальная травма, которая повлияла на генофонд и затронула почти каждую украинскую семью. Поэтому мы должны понимать как с этим жить дальше.

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В Украине ранее в стиле док-арта никто ничего не делал. Это была Ваша идея?

- Вообще у меня была идея просто рассказать украинцам и миру о Чернобыле. И надо это сделать не таким образом, как у подавляющего большинства документалок: взрыв, хроники, а потом кто-то это комментирует. Каждые пять лет в годовщину выходят такие видео. Для меня это ужас, потому что это опять одно и то же. Надо переосмыслить тему Чернобыля, чтобы не фиксировать негатив. Показать, что мы можем такую ​​тяжелую и важную тему переосмысливать в разных плоскостях, различными современными художественными средствами. Такими, которые понимает мир и которые будут интересны Украине внутри.

Когда и где можно будет увидеть ленту?

- Все наши планы по участию в фестивалях сдвинулись. К примеру Каннский будет онлайн. Но мы еще не знаем будем ли там участвовать. Еще нет подтверждения. Сейчас ждем информации с других фестивалей. В Украине представим фильм возможно этой весной.

"Чернобыль - это глобальная информационная катастрофа, с которой мы живем сегодня. Чтобы не случилось с нами тогда - достаточно молчать. Время узнать правду и научиться с ней жить. Мы не жертвы - мы герои, стали щитом для всей Европы", говорит Валерий Коршунов автор международного социально-культурного проекта ARTEFACT по переосмыслению Чернобыля современными видами искусства. В его рамках снял документальный арт-фильм "Артефакт ЧЕРНОБЫЛЯ", поставил национальный рекорд с наибольшей диджитал-скульптуры Украины - "Чернобыльское Сияние", созданное на объекте ДУГА, создал аудио библиотеку "Звуки Чернобыля", создал первую международную медиа-арт выставку ARTEFACT: Chernobyl 33, в Киеве ее посетило 12 тыс. человек за 10 дней, создал мурал "Взгляд в Будущее" на административном здании ЧАЭС, как символ того, что человек может исправлять ошибки прошлого ради будущего, создал диджитал-барельеф "Прометей" на 50 годовщину Припяти на стене памятника "Отель Полесья".