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среда, 18 июля 2018 17:20

В Киеве выступят звезды эпатажа из Южной Африки

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В Киеве выступят звезды эпатажа из Южной Африки
Die Antwoord выступят в Киеве.

В Киеве впервые выступит эпатажная группа из Южно-Африканской Республики Die Antwoord.

Об этом сообщил организатор концерта, агентство "Мельница".

Трио Die Antwoord образовалось в южноафриканском городе Кейптаун. Группа считает себя представителями контркультуры Zef. Ее участники сознательно копируют стиль одежды, поведения рабочего класса из пригородов. На южноафриканском сленге Zef - обычный, скучный, старомодный, жлоб.

"Это о людях, которые тюнингуют свой автомобиль, обвешиваются золотом. По-нашему Zef - это когда ты бедный, но прикольный, сексуальный, стильный. Тебе действительно плевать на то, что о тебе думают другие. Мы выражаемся в музыке. Мы - это то, что мы одеваем, думаем, говорим ", - говорит вокалистка Die Antwoord Йоланди Фиссер.

Свою музыку группа относит к жанрам zef-rap и zef-rave.

"На улицах ЮАР довольно часто можно услышать рейв. Эта музыка "долбит" практически из каждой машины. Слушая треки Die Antwoord, вам может показаться, что это музыка из машины, которая проезжает мимо", - добавляет солист Воткин Тюдор Джонс.

Южноафриканская пресса воспринимает культуру Zef как пародию на белых жителей ЮАР. А ее пошлость - как частичное чувство стыда за возрождение в стране идеологии апартеида, расовой сегрегации.

В Киеве выступление Die Antwoord состоится 6 августа в клубе Stereo Plaza. Билеты поступят в продажу 19 февраля.

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В 2014 году участники Die Antwoord снялись в фильме Нилла Блумкампа "Робот Чаппи". Сыграли ганстеров из Йоханесбурга, похитивших изобретателя с новой моделью робота-полицейского. Искусственный интеллект машины запрограммирован во всем копировать поведение людей. Преступники относятся к работу, как к ребенку. Перевоспитывают в своем духе.

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