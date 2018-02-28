В Киев привезут финский спектакль Russophobia

Режиссер спектакля Russophobia - украинец Максим Курочкин. Фото - Facebook

На театральной площадке "Сцена 6" киевского Центра Довженко состоится премьера документального спектакля Russophobia. По пьесе украинского драматурга Максима Курочкина.

Спектакль поставили в театре Telakka столице Финляндии Хельсинки.

"Russophobia - рефлексия на вооруженный конфликт на востоке Украины. Его предтечу и порожденную ею реальность, преломленную через оптику советско-финской войны 1939-1940 годов, - говорит режиссер спектакля Варвара Фаер. - Название происходит от финского слова ryssä, которым в Финляндии называют россиян".

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Пьеса основана на интервью, собранных в Финляндии, Украине и России в течение последних двух лет. Герои пьесы - обычные люди, которые хотят отмежеваться от "сложных" и "неудобных" тем. Так в спектакле поднимается вопрос о памяти и беспамятстве.

"Мне казалось, что я найду у финнов ответы на свои вопросы. Я надеялся исправить свои прошлые ошибки. И еще я надеялся докричаться. Не докричаться. Я не наивный. Но хотя бы покричать", - говорит Максим Курочкин.

Премьера Russophobia состоялась в театре Telakka в октябре 2017 года. В Киеве ее покажут на финском языке с профессиональным синхронным переводом на украинский через гарнитуру. Показы спектакля пройдут 19 и 20 марта.

После спектакля состоится дискуссия со зрителями.

"" Сцена 6 "пока работает не как организация с определенным репертуаром, не на полную мощность, но уже все почувствовали: появился открытая площадка, - говорит театральный критик Ирина Чужинова. - Сцена принимала ГОГОЛЬFEST, конкурс британской драмы Taking the Stage, здесь можно увидеть спектакли "Дикого театра". Для независимых театров это место должно стать важным плацдармом, ведь арендовать помещения государственных театров - дорогое удовольствие ".