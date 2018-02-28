В Киев привезут финский спектакль Russophobia

 
Ексклюзивы
1/5
Гостиный двор вернули государству без компенсации (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)
Гостиный двор вернули государству без компенсации (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)
Просмотров: 414
"Кремлевский список" Минфина США убивает логику санцийнои игры - политолог
"Кремлевский список" Минфина США убивает логику санцийнои игры - политолог
3 Просмотров: 441
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2385
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 3933
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 576
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2853
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11268
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 936
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3375
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1647
Фото
Все фото
10
20
6
5
24
За 2 месяца Екатерина Кухар с мужем станцевали во Франции 44 представления
За 2 месяца Екатерина Кухар с мужем станцевали во Франции 44 представления
Художница показала современных людей в коконе
Художница показала современных людей в коконе
Киевский художник проиллюстрировал Кодекс административных правонарушений
Киевский художник проиллюстрировал Кодекс административных правонарушений
Звезда &quot;Хоббита&quot; приехал в Украину
Звезда "Хоббита" приехал в Украину
Показали кадры со съемок приквела &quot;Червоный&quot; Зазы Буадзе
Показали кадры со съемок приквела "Червоный" Зазы Буадзе
Видео
Все видео
Показали первые кадры фильма по роману Жадана "Ворошиловград"
Показали первые кадры фильма по роману Жадана "Ворошиловград"
В кармане пиджака парня никогда не заканчиваются стодолларовые купюры
В кармане пиджака парня никогда не заканчиваются стодолларовые купюры
Миллиардеру прислали отрезанное ухо его внука
Миллиардеру прислали отрезанное ухо его внука
Львовские активисты обещают сорвать концерт Ирины Билык
Львовские активисты обещают сорвать концерт Ирины Билык
Кароль с Лободой поборются за престижную музыкальную премию
Кароль с Лободой поборются за престижную музыкальную премию
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1710
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5220
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5454
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4347
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 2079
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
среда, 28 февраля 2018 19:56

В Киев привезут финский спектакль Russophobia

  Комментировать
В Киев привезут финский спектакль Russophobia
Режиссер спектакля Russophobia - украинец Максим Курочкин. Фото - Facebook

На театральной площадке "Сцена 6" киевского Центра Довженко состоится премьера документального спектакля Russophobia. По пьесе украинского драматурга Максима Курочкина.
Спектакль поставили в театре Telakka столице Финляндии Хельсинки.

"Russophobia - рефлексия на вооруженный конфликт на востоке Украины. Его предтечу и порожденную ею реальность, преломленную через оптику советско-финской войны 1939-1940 годов, - говорит режиссер спектакля Варвара Фаер. - Название происходит от финского слова ryssä, которым в Финляндии называют россиян".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали победы и недостатки 2017 года в театре

Пьеса основана на интервью, собранных в Финляндии, Украине и России в течение последних двух лет. Герои пьесы - обычные люди, которые хотят отмежеваться от "сложных" и "неудобных" тем. Так в спектакле поднимается вопрос о памяти и беспамятстве.
"Мне казалось, что я найду у финнов ответы на свои вопросы. Я надеялся исправить свои прошлые ошибки. И еще я надеялся докричаться. Не докричаться. Я не наивный. Но хотя бы покричать", - говорит Максим Курочкин.

Премьера Russophobia состоялась в театре Telakka в октябре 2017 года. В Киеве ее покажут на финском языке с профессиональным синхронным переводом на украинский через гарнитуру. Показы спектакля пройдут 19 и 20 марта.

После спектакля состоится дискуссия со зрителями.

"" Сцена 6 "пока работает не как организация с определенным репертуаром, не на полную мощность, но уже все почувствовали: появился открытая площадка, - говорит театральный критик Ирина Чужинова. - Сцена принимала ГОГОЛЬFEST, конкурс британской драмы Taking the Stage, здесь можно увидеть спектакли "Дикого театра". Для независимых театров это место должно стать важным плацдармом, ведь арендовать помещения государственных театров - дорогое удовольствие ".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киев привезут финский спектакль Russophobia». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

За гроб с телом Чарли Чаплина похитители просили 600 тысяч швейцарских франков

Самое читаемое
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
40
 Просмотров: 102855
Скандальная модель голышом строила замки из песка
Скандальная модель голышом строила замки из песка
16
 Просмотров: 89292
Полякова, Monatik, Козловский - экс-&quot;регионал&quot; отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
Полякова, Monatik, Козловский - экс-"регионал" отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
25
 1 Просмотров: 88042
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28
 Просмотров: 83266
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
Украинская Ким Кардашьян делает эротические фото в стиле американской телезвезды
19
 Просмотров: 67136
Больше всего комментируют
10
Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз
5
В Украине похоронили 4 тысячи погибших бойцов АТО
3
Столкновения под Радой: нардепы бросали камни в нацгвардейцев
3
"Второй человек в иерархии ДНР оказалась агентом СБУ" - разоблачение боевика
3
В России испугались участи Хиросимы - Лавров обвинил США в подготовке к ядерному удару
Голосов: 756
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть