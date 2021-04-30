В истории много белых пятен, и это золотая жила для литературы - писатель Василий Крас

В издательстве "Фолио" вышел исторический роман Василия Краса "Руина". Описывает события после смерти Богдана Хмельницкого 1657-го. Книга получила третью премию "Коронации слова" в номинации "Романы" и специальную награду от Киевского университета им. Тараса Шевченко как историко-патриотическое произведение. Также в "Фолио" выдали предыдущий роман автора "Татарский пленник", где действуют те же герои. Василий Крас из Лимана Донецкой области рассказал, как начал писать в 50 лет, почему его привлекли исторические романы и о чем рассказывается в "Руине".

Как вы пришли к писательству?

С детства влюблен в литературу. Моя частная библиотека началась с "Одиссеи капитана Блада" Рафаэля Сабатини. В 5 классе подарили серию "Библиотека приключений и научной фантастики". Увлекся, на деньги, которые мать давала на обеды, покупал книги. Сейчас имею более 11 000 изданий. Серьезно задумался о писательстве в 50 лет. На юбилей дочь пожелала написать книгу. Ведь дом уже построил, деревья посадил, детей воспитал. Автор: Facebook страница Василия Краса В библиотеке писателя Василия Краса из города Лиман Донецкой области собрано более 11 000 изданий

Почему решили обратиться именно к историческим романам?

Всегда нравились исторические приключенческие книги Александра Дюма, Агаты Кристи, Артура Конан Дойля. Из украинских - Михаил Старицкий, и особенно Владимир Малик. На мой взгляд, это лучший автор украинских исторических приключенческих романов, и его влияние на моё творчество всегда будет ощущаться. Однако не хочу копировать Малика. Читал украинских писателей - от Тараса Шевченко до Лины Костенко. И подумал, неужели наш народ должен воспитывать подрастающее поколение на нытье, как над нами издевались, как было плохо. Где наши герои, соревнуются и побеждают? Почему японцы создали ниндзя, которыми гордятся, о которых создают книги и фильмы? Когда молодые люди следят за интригой, приключениями, автоматически запоминают исторические события, которые описываются в романе. В нашей истории есть немало победителей, которыми украинцам могут гордиться. Решил, что буду писать исторические приключенческие романы про героев победителей. Про времена казачества, национально-освободительную войну под предводительством Богдана Хмельницкого, борьбу за независимость и построение государства написали уже столько известных авторов и историков. А что было после его смерти - в украинской литературе почти не освещено. Существующие произведения написаны еще в советские времена под влиянием коммунистической идеологии. Тогда задумал цикл романов, действие которых начнется в год смерти Хмельницкого. В нашей истории есть немало победителей, которыми украинцам могут гордиться.

Автор: Facebook страница Василия Краса Писатель Василий Крас из города Лиман Донецкой области начал писать в 50 лет Кто вы по профессии?

Имею экономическое образование, окончил Харьковский аграрный университет. Вдруг Майдан, война, бизнес попал в кризисные обстоятельства. Я работал директором предприятия по изготовлению кондитерских изделий, которое развалило война в Донбассе. Все рынка сбыта остались на оккупированной территории, где ЛНР и ДНР. Остались только невыплаченные кредиты. Были тяжелые времена. Вернулся к написанию только в 2017-м году. Понял, если что-то потерял в жизни, должен выполнить другую миссию.

Василий Крас - это ваша настоящая фамилия или псевдоним?

По паспорту я Василий Серик. Но последние годы веду публичную страницу в социальных сетях под фамилией Крас. Шучу, что раньше был молодой и красивый, а остался просто красивый. Также в истории был известный древнеримский трибун и полководец Марк Лициний Красс. Но на самом деле все гораздо проще - я родился на Черниговщине, 20 лет прожил в живописном селе Красностав. Испытываю большое уважение к своей Родине и родному городу. Таким образом хотел отдать ему дань. Своих героев также наделяю фамилиями, распространенными в Борзне, Красноставе, тех местностях. Так, Максим Перепечай, герой романов "Татарский пленник" и "Руина" носит фамилию одного из моих лучших друзей.

Как готовились к написанию романа?

К литературе и филологии никогда отношения не имел. Чтобы написать хороший роман, поставил себе несколько целей. Овладеть синтаксисом, пунктуацией, литературным языком. Украинский моя родной. Живу в Донецкой области. Все вокруг говорят по-русски. 30 лет и я разговаривал только на русском. Далее нужно разобраться в истории, изучить учебники, труды. Когда писал хронологию, схватился за голову, как в этом не потеряться: посольства, соглашения, союзники. Столько лиц. Систематизировав, шире представил картину, понял связи между событиями и личностями. Понять построение самого романа, как писать, чтобы произведения были интересны. И увеличить словарный запас украинского языка. Речь идет об исторических событиях. И чтобы у читателя создалось воображение присутствия в этой эпохе, надо было употреблять тогдашнюю, уже устаревшую лексику. Это добавляет шарма. На все это ушло два года.

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Автор: Facebook страница Василия Краса За произведение "Руина" писатель Василий Крас из города Лиман Донецкой области получил третью премию в номинации "Романы" литературного конкурса "Коронация слова"

Как вы узнали о конкурсе "Коронация слова"?

Именно тогда, в 2017-м году в Лиман приехали украинские писатели в рамках акции "Українська книга на Східі". Пришел на встречу с ними в центральную библиотеку. Обратился к Сергею Пантюка, показал ему написанную часть своего первого романа "Татарский пленник". Он посоветовал послать на "Коронацию слова". Тогда я узнал о конкурсе, в котором принимают участие тысячи авторов. Не успевал закончить и отправить роман. А до следующего конкурса надо было ждать полтора года. Отправил рукопись в четыре издательства, и в "Перун" согласились напечатать. Вторую книгу успел завершить и отправить на конкурс. Был уверен, что получу какую-то награду.

Что бы вы посоветовали начинающим авторам?

Лично мне не хватило времени на литературное редактирование. Поэтому рекомендую редактировать максимально. Потому важно все - и фабула, и построение романа, и как он написан. Считаю, если человек ставит перед собой большую цель, он должен верить в свои силы и то дело, которым занимается. Если бы я не был уверен, что могу победить, я бы не подавался на конкурс. Автор: Facebook страница Василия Краса Писатель Василий Крас из города Лиман Донецкой области пишет черновики своих романов карандашом на бумаге

О чем идет речь в романе "Руина"?

Это продолжение приключений героев первого произведения. Хотел назвать "Хатня війна", это устаревший термин для обозначения гражданской войны, как "война домова" на польском. В социальных сетях я вспоминал по это название, поэтому для конкурса сменил на "Руину". Главные герои книги - двое подростков, украинец Максим Перепечай и поляк Янек Сулковский, которые познакомились в татарском плену. Янеку удалось убежать, он встречает других беглецов, болгарских гайдуков, и вместе с ними идет в Болгарию. Участвует в боях против османов, знакомится с красавицей Ксанти. Максима Перепечай, который остался в плену, влиятельный судовладелец отбирает в янычарский корпус. Это османская традиция: на захваченных христианских территориях забирали детей, из которых делали настоящих фанатиков. Максим учится управлять кораблями, попадает в шторм, а затем в плен к пиратам. Также есть отважный запорожец Тарас Завирюха с собратьями. Наделяю их приближенными к супергероям чертами характера. Но без преувеличений. Не нужно обманывать читателя, который примеряет персонажа на себя. Каждый человек имеет свои достоинства и недостатки, может ошибаться.

На чьей стороне выступают герои романа?

Они воюют за гетмана Ивана Выговского. Характерник Тарас Завирюха руководит куренем его охраны. Немало страниц посвящены мятежу против гетмана. Есть несколько сюжетных линий. Я намеренно обрываю каждую из них на самом интересном месте. На протяжении романа эти линии пересекаются и в конце неожиданно сходятся в одном месте. Автор: Facebook страница Василия Краса Писатель Василий Крас представляет свои романы "Татарский пленник" и "Руина" в "Гончаренко центре" города Лиман Донецкой области в апреле 2021 года

На какие источники ориентировались при описании событий, ведь в истории существует много трактовок?

Для достоверного изображения исторического фона изучал много работ. В частности, Тараса Чухлиба, Дмитрия Яворницкого. Пытался осветить события так, как подают большинство ученых. Однако в истории много белых пятен, и это золотая жила для писателя. Известно, что восстание против правления Выговского возглавили полтавский полковник Мартын Пушкарь и кошевой Сечи Яков Барабаш. После поражения под Полтавой Барабаш убежал на Сечь, вел переговоры с московитами. И вот в конце августа 1658 его схватили. Когда и как неизвестно. И я придумал интересную историю о спецоперации его захвата, которую провел характерник Завирюха. Создал хронологию почти на каждый день. У меня события происходят не только в Украине, но и на территории Крымского ханства, в Османской империи, Речи Посполитой, Болгарии. Также хотел, чтобы у читателя было ощущение присутствия в эпохе. Надо было разобраться с традициями, культурой, бытом, которые существовали в то время. Даже разработал словари малоупотребительных и забытых слов. Эти мелкие детали вызывают у читателя восприятие пребывания в эпохе. По хатней войне до сих пор существует много дискуссионных вопросов. Мартын Пушкарь, который возглавлял восстание, — выдающаяся личность в украинской истории, один из героев национально-освободительной войны. Богдан Хмельницкий его назначил полтавским полковником, специально создав этот полк. Был влиятельным, отважным человеком, соратником Хмельницкого. И имел амбиции на гетманскую булаву. С уважением отношусь к нему, хоть Пушкарь здесь отрицательный герой. Фигурирует в моих романах и Иван Сирко. Да, он лупил татар и турок. Но поддержал Якова Барабаша и Пушкаря, выступил на стороне московитов.

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Какие реальные исторические персонажи присутствуют у вас в романе?

Иван Выговский, Мартын Пушкарь, Яков Барабаш, нежинский полковник Григорий Гуляницкий, польский король Ян Собеский, царь Московии Алексей Михайлович Романов, хан Крыма Мехмед-Гирей. Они часто оказываются рядом с главными героями. Также у меня есть колоритный отрицательный герой, злодей, который продает девушек татарам. И сговаривается с московским тайным приказом, передает информацию о действиях Выговского и в конце концов получает задание его уничтожить. Автор: Facebook страница Василия Краса У писателя Василия Красота из города Лиман Донецкой области дважды выходил роман "Татарский пленник". Также в "Фолио" опубликовали продолжение приключений главных героев во времена казачества "Руина", получившая третью премию на литературном конкурса "Коронация слова".

Какие ваши особенности работы над рукописью?

На каждого героя я завел карточку, где написал, когда он родился, какие события в романе с ним происходили, внешность, как любит говорить, слова-паразиты и другие детали. И когда он возникал в сюжете, я смотрел на эту карточку. Главных героев у меня шесть, это вымышленные люди, которые действуют на фоне исторических событий. Но у каждого персонажа, даже эпизодического, своя роль. Он как ружье, которое в определенное время должно выстрелить. Вдохновение как аппетит, который приходит во время еды. Не будешь работать - не будет вдохновения. Текст сначала пишу карандашом на бумаге. Потому что на клавиатуре набираю медленно. Начинаю с тезисов, которые должны быть, и постепенно появляется полная картина. Прочитал несколько тысяч приключенческих романов, одни и те же ходы повторяются в книгах под разными углами. Стараюсь как можно скорее записать то, что вижу. А когда набираю, уже корректирую литературно. Конотопская битва - одна из самых знаковых военных побед украинцев

До какого исторического времени планируете писать продолжение романов?

События первого романа происходят в конце 1657 - начале 1658. Во втором охватывают 1658-й. В третьем романе, "Потребность под Конотопом" все герои встретятся в горниле Конотопской битвы 1659 года. В осаде города, которая продолжалась 60 дней. О Конотопской битве уничтожали все документы, стирали ее из памяти украинцев. Отыскал материалы благодаря украинским историкам и друзьям-писателям. Это одна из самых знаковых военных побед украинцев. Цикл "Нескорені" планирую продолжить до Полтавской битвы 1708 года. Готовить цикл исторических романов непросто, ведь можешь повторяться, дублировать истории героев. Сам того не замечая. Поэтому параллельно смотрю приключенческие фильмы, читаю книги. Ищу выходки, которые еще не пришли мне в голову. В последнее время в восторге от романов немецкого писателя Фолькера Кучера.

Что еще хотели бы написать, кроме этого цикла?

Готовлю новый роман "Ван-Пей". Как сын урус из Конотопа и болгарки попал в монастырь Шаолинь. Провел там 40 лет, и вернулся на родину. Конечно, с кучей приключений. Есть идея насчет цикла романов о современном герое. Это бывший спецназовец, который зашел в конфликт с руководством. Основал собственный бизнес, коллекционирует раритеты. Он выходит на след библиотеки Ярослава Мудрого, на которую также охотятся генерал СБУ, уголовные авторитеты. Можно провести исторические параллели между современностью и тем, что происходило в Киевской Руси. Также задумал философско-психологический роман "12 дней". В котором хотел бы рассказать о шести дней до оккупации ДНР города Красный Лиман и шесть дней после освобождения. Писать роман о войне непросто. Кто-то пытается "выскочить на патриотизме". Надо все это понять, осмыслить. Поэтому пока отложил. Можно добавить исторический ракурс, схожесть с событиями в Борзне во время московско-украинской войны 1659 года. 12 дней до прихода и сожжения города и 12 дней после этого. Провести интересные параллели. За помощь в войне с Московией гетману Выговскому Петра Забилы, который родился в Борзне и прожил 109 лет, был генеральный обозным, в городе сожгли и разрушили много храмов.

В 2020 году первую премию литературного конкурса "Коронация слова" в номинации "Романы" получило произведение "Оля" Ольги Салипы из Хмельницкого. Это оригинальная биография украинской писательницы Ольги Кобылянской. Разрушает стереотипы школьных учебников и создает новый миф о Кобылянской как героине любовной истории. Вышло в издательстве "Фолио". Вторую премию дали роману киевлян Ирины Мельниченко и Вадима Геращенко "Живые. Вопреки". Рассказывает о членах семьи Вадима Геращенко, которых раскулачили и отправили в Сибирь.