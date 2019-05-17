Услышат первыми: Мадонна споет на Евровидении новую песню

Мадонна представит новую композицию Future. Фото: Cosmopolitan

Американская певица Мадонна совместно с рэпером Quave на Евровидение 2019 представит новую композицию Future.

Зрители конкурса будут первыми, кто услышит новинку. Кроме того, она исполнит свой хит 1989 Like A Prayer, сообщает официальный сайт конкурса.

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Мадонна уже прилетела в Тель-Авив. Ее выступление запланировано на финал конкурса 18 мая. За выполнение двух песен певица получит $1 млн.

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 стартовал в Тель-Авиве 14 мая. За победу борются 42 участника. Некоторые страны отказались от участия в конкурсе по разным причинам.