Услышат первыми: Мадонна споет на Евровидении новую песню

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 4401
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 44050
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 954
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1350
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2124
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 765
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 333
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6373
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7524
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
10
3
10
25
8
Искусство в прозрачной сфере: во Львове открыли необычную выставку
Искусство в прозрачной сфере: во Львове открыли необычную выставку
Кузьме Скрябину установят новый памятник
Кузьме Скрябину установят новый памятник
Показали кадры предпоследней серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
&quot;Рисовал всех президентов Украины&quot; - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
"Рисовал всех президентов Украины" - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
Гглиняную посуду мастер погружает в молоко
Гглиняную посуду мастер погружает в молоко
Видео
Все видео
Стартовал второй полуфинал Евровидения-2019
Стартовал второй полуфинал Евровидения-2019
"Симпсоны" напророчили конец "Игры престолов"
"Симпсоны" напророчили конец "Игры престолов"
Вышел трейлер пятого сезона сериала "Черное зеркало"
Вышел трейлер пятого сезона сериала "Черное зеркало"
Первый полуфинал Евровидения-2019: вживую
Первый полуфинал Евровидения-2019: вживую
Сергей Михалок выпустил клип на песню "Коалы"
Сергей Михалок выпустил клип на песню "Коалы"
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 324
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 585
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1710
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9378
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1323
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 270
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 08:28

Услышат первыми: Мадонна споет на Евровидении новую песню

  Комментировать
Услышат первыми: Мадонна споет на Евровидении новую песню
Мадонна представит новую композицию Future. Фото: Cosmopolitan

Американская певица Мадонна совместно с рэпером Quave на Евровидение 2019 представит новую композицию Future.

Зрители конкурса будут первыми, кто услышит новинку. Кроме того, она исполнит свой хит 1989 Like A Prayer, сообщает официальный сайт конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартовал второй полуфинал Евровидения-2019

Мадонна уже прилетела в Тель-Авив. Ее выступление запланировано на финал конкурса 18 мая. За выполнение двух песен певица получит $1 млн.

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 стартовал в Тель-Авиве 14 мая. За победу борются 42 участника. Некоторые страны отказались от участия в конкурсе по разным причинам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Услышат первыми: Мадонна споет на Евровидении новую песню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Под давлением народа президент подал в отставку

Самое читаемое
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 49567
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 44041
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 35974
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 28593
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
8
 Просмотров: 20846
Культура
Сергея Лазарева поймали на плагиате
Сергея Лазарева поймали на плагиате Просмотров: 171
Евровидение-2019: стало известно, кто вышел в финал
Евровидение-2019: стало известно, кто вышел в финал Просмотров: 873
Стартовал второй полуфинал Евровидения-2019
Стартовал второй полуфинал Евровидения-2019
 Просмотров: 288
Звезды мировой оперной сцены выступят в Киеве. Вход свободный
Звезды мировой оперной сцены выступят в Киеве. Вход свободный Просмотров: 234
Опубликовали биографию Кузьмы Скрябина для детей
Опубликовали биографию Кузьмы Скрябина для детей
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
3
Рада определилась с днем инаугурации Зеленского
Голосов: 756
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua