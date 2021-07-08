Университет культуры возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 864
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 621
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 972
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 567
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 189
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 1980
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1386
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1341
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2763
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1863
Фото
Все фото
16
31
9
9
9
Иллюстратор с мировым именем три года рисует Киев. Картины поражают
Иллюстратор с мировым именем три года рисует Киев. Картины поражают
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
На Прикарпатье заканчивают снимать фильм о гуцулах - атмосферные фото
На Прикарпатье заканчивают снимать фильм о гуцулах - атмосферные фото
Украинцы — глубоко травмированная постгеноцидная нация — Забужко на Книжном Арсенале
Украинцы — глубоко травмированная постгеноцидная нация — Забужко на Книжном Арсенале
Премьер в футболке сборной Украины пришел на &quot;Книжковий Арсенал&quot;
Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"
Видео
Все видео
Не только работники, но и талантливые люди - в Польше на Ивана Купала состоялся большой украинский концерт
Не только работники, но и талантливые люди - в Польше на Ивана Купала состоялся большой украинский концерт
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
Зрители говорят, что хотят удавить моего персонажа. Это комплимент - актер
Зрители говорят, что хотят удавить моего персонажа. Это комплимент - актер
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок - рассказываем о 10 событиях Книжного арсенала
Новая книга Жадана и запрещенный белорусский рок - рассказываем о 10 событиях Книжного арсенала
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 513
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2457
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 252
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1134
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2475
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
2 Просмотров: 522
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
четверг, 08 июля 2021 11:43

Университет культуры возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств Украины
13

  Комментировать

Информационный ресурс "Освіта.ua" представил вузы культуры и искусств, которые заняли высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года.

Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию - первое место в Топ-10 рейтинга " Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины"

Рейтинги, использовавшиеся при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:

 

"ТОП-200 Украина" — базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов. Для составления рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.

Рейтинг "Scopus" — результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша — показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

Рейтинг "Балл ЗНО на контракт" — рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ЗНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).

  КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
  КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
  КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
  КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
  КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
  КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
  КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
  КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
  КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
  КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
  КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
КНУКиИ - лучшее учреждение культуры и искусств высшего образования Украины
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Университет культуры возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 8128
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 7038
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 5364
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4635
&quot;Это могла быть месть&quot; - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела
"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела Просмотров: 4347
Культура
Не только работники, но и талантливые люди - в Польше на Ивана Купала состоялся большой украинский концерт
Не только работники, но и талантливые люди - в Польше на Ивана Купала состоялся большой украинский концерт
 Просмотров: 135
Председатель жюри Каннского фестиваля заявил, что "Путин - гангстер, без совести и морали"
Председатель жюри Каннского фестиваля заявил, что "Путин - гангстер, без совести и морали" Просмотров: 378
Каннские кинопремьеры покажут в Украине
Каннские кинопремьеры покажут в Украине Просмотров: 27
"Зеленая плесень оставит после себя руины" - вокруг Мыстецкого арсенала разразился скандал
"Зеленая плесень оставит после себя руины" - вокруг Мыстецкого арсенала разразился скандал
 Просмотров: 405
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
7
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
2
Краще не ризикувати
2
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
2
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
1
"Вагнергейт". Активисты подали в ГБР заявление о "госизмене" Зеленского
Голосов: 43
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2020 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть