Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"

Умерла актриса Элмар Вендел. Фото: People

В 89-летнем возрасте умерла амертиканська актриса Элмар Вендел.

Информацию о смерти звезды подтвердила ее дочь Джей Си Вендел. Однако причины смерти она не назвала, сообщает Daily Mail.

Элмар Вендел известна участием в сериалах "Санта-Барбара", "Рыцарь дорог", "Она написала убийство".

В ситкоме "Третья планета от Солнца", который выходил с 1996-го по 2001-й год, сыграла миссис Мэйми Дубчек - хозяйку апартаментов, где происходит действие сериала.

Вендел озвучила нескольких персонажей в постапокалиптической видеоигре Fallout 4.

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В возрасте 86 лет скончался американский актер и секс-символ 1950-х Таб Хантер. Смерть наступила из-за тромба, который вызвал сердечный приступ.



Хантер снялся в более 70 фильмах и был признан символом мужества в американском кинематографе. Он известен по многочисленным ролям романтических героев в картинах "Боевой клич", "Морская погоня", "Эскадрилья" Лафайет "," Такая женщина".