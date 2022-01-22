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суббота, 22 января 2022 22:47

Умер основатель легендарного фестиваля "Червона Рута"

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Умер основатель легендарного фестиваля &quot;Червона Рута&quot;
Тарас Мельник с товарищами провел первый фестиваль украиноязычной музыки в Черновцах. Фото: Facebook

Сегодня умер основатель и директор фестиваля "Червона Рута" Тарас Мельник.

Об этом сообщил директор фестиваля Respublica Fest Андрей Захарко в Facebook.

"Умер Тарас Мельник, директор фестиваля "Червона Рута", человек который многому меня научил, возможно благодаря Мельнику я и стал делать фестивали. А еще благодаря Тарасу я выучил украинский язык и начал разговаривать государственным в 1998 году, и не только я, многие из Харькова, Днепра, Запорожья и других русифицированных городов", - написал.

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Музыковед больше месяца находился в критическом состоянии в больнице Ужгорода. Он болел коронавирусом.

Бессменному директору фестиваля "Червона Рута" было 68 лет.

1989 Тарас Мельник вместе с Кириллом Стеценком и другими товарищами сумел организовать и провести первый фестиваль украиноязычной музыки в Черновцах. Мельник был награжден орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства и высокий профессионализм.

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