Умер основатель легендарного фестиваля "Червона Рута"

Тарас Мельник с товарищами провел первый фестиваль украиноязычной музыки в Черновцах. Фото: Facebook

Сегодня умер основатель и директор фестиваля "Червона Рута" Тарас Мельник.

Об этом сообщил директор фестиваля Respublica Fest Андрей Захарко в Facebook.

"Умер Тарас Мельник, директор фестиваля "Червона Рута", человек который многому меня научил, возможно благодаря Мельнику я и стал делать фестивали. А еще благодаря Тарасу я выучил украинский язык и начал разговаривать государственным в 1998 году, и не только я, многие из Харькова, Днепра, Запорожья и других русифицированных городов", - написал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер музыкант Мисько Барбара

Музыковед больше месяца находился в критическом состоянии в больнице Ужгорода. Он болел коронавирусом.

Бессменному директору фестиваля "Червона Рута" было 68 лет.

1989 Тарас Мельник вместе с Кириллом Стеценком и другими товарищами сумел организовать и провести первый фестиваль украиноязычной музыки в Черновцах. Мельник был награжден орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства и высокий профессионализм.