Сняли в Киеве и с украинскими актерами: Muse презентовала клип на первый после четырехлетней паузы сингл

Британская рок-группа Muse выпустила видеоработу на сингл Won't Stand Down. Клип на первую после четырехлетней паузы песню сняли в Киеве. Режиссером выступил Джаред Хоган.

Съемки проходили в столичном павильоне. Главная роль в клипе досталась украинской актрисе Наталье Зозуле. Она сыграла королеву армии "темных генералов", в образе которых тоже предстали украинские артисты. Их лица увидеть не удастся: на Зозулю надели маску лидера группы Мэттью Беллами, а "темные генералы" были в черных нарядах.

Автор: скриншот из клипа Украинская актриса Наталья Зозуля снялась в роли королевы "темных генералов". Но ее лицо скрыли за маской лидера коллектива Мэттью Беллами

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"Won't Stand Down - это песня о сопротивлении людям, совершающим буллинг на детской площадке, на работе или где угодно. Защищать себя от принуждения и социопатических манипуляций, встречать испытания с силой, уверенностью и агрессией", - цитирует издание Rolling Stone Беллами.

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