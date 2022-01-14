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пятница, 14 января 2022 16:28

Сняли в Киеве и с украинскими актерами: Muse презентовала клип на первый после четырехлетней паузы сингл

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Британская рок-группа Muse выпустила видеоработу на сингл Won't Stand Down. Клип на первую после четырехлетней паузы песню сняли в Киеве. Режиссером выступил Джаред Хоган.

Съемки проходили в столичном павильоне. Главная роль в клипе досталась украинской актрисе Наталье Зозуле. Она сыграла королеву армии "темных генералов", в образе которых тоже предстали украинские артисты. Их лица увидеть не удастся: на Зозулю надели маску лидера группы Мэттью Беллами, а "темные генералы" были в черных нарядах.

Автор: скриншот из клипа
  Украинская актриса Наталья Зозуля снялась в роли королевы "темных генералов". Но ее лицо скрыли за маской лидера коллектива Мэттью Беллами
Украинская актриса Наталья Зозуля снялась в роли королевы "темных генералов". Но ее лицо скрыли за маской лидера коллектива Мэттью Беллами

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"Won't Stand Down - это песня о сопротивлении людям, совершающим буллинг на детской площадке, на работе или где угодно. Защищать себя от принуждения и социопатических манипуляций, встречать испытания с силой, уверенностью и агрессией", - цитирует издание Rolling Stone Беллами.

Американский панк-рок-певец Игги Поп впервые проведет концерт в Украине. Один из основателей альтернативного рока выступит на фестивале UPark в столице. Организаторы музыкального фестиваля объявили очередного хедлайнера. Им стал "крестный отец" панк-рока. Его выступление анонсировали на 15 июля 2022 года.

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Дата
14
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