"Крестный отец" панк-рока Игги Поп впервые выступит в Украине

Американский панк-рок-певец Игги Поп впервые проведет концерт в Украине. Один из основателей альтернативного рока выступит на фестивале UPark в столице.

Организаторы музыкального фестиваля объявили очередного хедлайнера. Им стал "крестный отец" панк-рока. Его выступление анонсировали на 15 июля 2022 года.

"Впервые в Украине Игги Поп. Хедлайнер пятницы, 15 июля, легенда панк-рока на UPark 2022", – сообщили на странице фестиваля в Instagram.

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Автор: instagram.com/iggypopofficial Американский панк-рок-певец Игги Поп впервые проведет концерт в Украине

Фестиваль UPark в Киеве пройдет 10, 11, 15, 16 и 17 июля. На украинской сцене выступят My Chemical Romance, Deftones, Gorillaz, Five Finger Death Punch, Slipknot и другие. Из-за пандемии музыкальный фестиваль отменяли в 2020-м и 2021 году. Организаторы отмечают, что все приобретенные ранее билеты остаются действительными в 2022 году.