Пианист-виртуоз сыграл музыку, которую услышал во сне

Фото: предоставил Евгений Хмара

Украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара представил в Киеве шоу-концерт в сопровождении симфонического оркестра. Над программой живой музыки "KHMARA" композитор работал около года. Шоу было наполнено символическими оригинальными визуальными решениями, которые раскрывали зрителям внеземной мир космоса. Космос - вторая страсть Евгения после музыки.

"После концерта пальцы сбиты в кровь, но осталось приятное послевкусие, - рассказывает композитор. - Я сыграл 16 композиций, многие из них писал вдохновляясь космосом. Ведь это моя вторая страсть после музыки. Речь идет о "Event Horizon", "Solaris", "Across the Sun". Также были особенно дорогие моему сердцу мелодии. Например, "Moments of love" которую написал, когда узнал, что впервые стану папой. Я посвятил её всем родителям, всем семьям и всем тем, кто, так же как и я не представляет своей жизни без семьи.

Была музыка, которая ко мне пришла во сне – "Opera piano". Мне снилось, как я сижу в зале оперного театра и наслаждаюсь невероятной музыкой, которую играет оркестр. Во сне я восхищался её красотой. И первым делом, что я сделал, открыв глаза – побежал к инструменту", - делится Евгений Хмара.

Среди гостей фестиваля можно было встретить: Tayanna, Иванна Онуфрийчук, Влада Дарвина, Александра Шовковского, Владимира Остапчука с женой, Алексея Залевского, Павла Зиброва, Марысю Горобец, Марту Адамчук, Геннадия Витра, Славу Демина с Таней Татарченко, Соломию Витвицкую, Анну Тильняк, Фаину Тадееву и многих других.

Специальным гостем этого вечера была ODARA - Дарья Ковтун. Певица, жена и муза Евгения Хмары. Она пела две песни "Жива вода", "Дитина". К зрителям она вышла в белоснежном платье и босиком.

