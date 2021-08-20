Пианист-виртуоз привёз в Иорданию тридцатиметровый флаг Украины

Фото: предоставил Евгений Хмара

Украинский композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара в честь тридцатилетия независимости по программе МИД Украины привёз в Иорданию тридцатиметровый флаг Украины, а также сыграл национальный гимн в древнем городе Петра.

"Город Петра красный, как Марс. И вечный, как вселенная, - рассказывает Евгений. - Пока мы ехали на джипах по пустыне, нам казалось, что мы первооткрыватели Марса. Чтобы развернуть флаг Украины над древним чудом света, нам пришлось преодолеть пустыню, которая занимает 90% Иордании, а также жару в 50 градусов. Оно того стоило".

После официальной части Евгений приехал на иорданские скалы, чтобы сыграть авторскую композицию "Transcendence". Однако, выступление чуть не оказалось под угрозой срыва. Ведь рояль пришлось везти на огромных джипах через пустыню и обрывы.

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"Когда рояль уже был на месте, он чуть не слетел с обрыва из-за сильного ветра. Но нам чудом удалось его удержать и всё закончилось благополучно", - поделился пианист.

На Площади Конституции перед зданием Верховной Рады торжественно открыли стенд с флагом Независимости Украины. До 24 августа флаг будет у Верховной Рады, где с ним смогут ознакомиться все желающие. В День Независимости его внесут в здание парламента дети, победившие в конкурсе видеоработ на тему: "Независимость моей страны". Открытие стенда перед зданием парламента произошло впервые за 30 лет.