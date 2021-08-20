Раду украсили в сине-желтые цвета - фото поражает

На Площади Конституции перед зданием Верховной Рады торжественно открыли стенд с флагом Независимости Украины.

В церемонии принял спикер Дмитрий Разумков, сообщает "Укрінформ"

Прошагал почетный караул, прозвучал государственный гимн Украины.

В церемонии также приняли участие дети-воспитанники лагеря "Артек", для которых будет экскурсия парламентом.

До 24 августа флаг будет у Верховной Рады, где с ним смогут ознакомиться все желающие. В День Независимости его внесут в здание парламента дети, победившие в конкурсе видеоработ на тему: "Независимость моей страны".

Открытие стенда перед зданием парламента произошло впервые за 30 лет.

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24 августа 1991 группа народных депутатов, среди которых Вячеслав Чорновил, Николай Поровский, Иван Заец, Ярослав Кендзер, Игорь Деркач, Владимир Крыжанивский внесли флаг Независимости Украины в зал пленарных заседаний.

По случаю 10-й годовщины независимости Украины флаг разместили в витрине на втором этаже здания Верховной Рады.

В августе 2017 года флаг (размером 4х8 метров), сшитое активистками Народного Руха Украины, перенесли на постоянное хранение в почетный портал Флага Независимости Украины в административном здании Верховной Рады.

Традиционно во время торжественных заседаний по случаю государственных праздников Флаг Независимости Украины символически вносят в зал пленарных заседаний народные депутаты, которые были непосредственными участниками принятия Акта провозглашения независимости Украины.

В Киеве провели репетицию парада войск к 30-летию независимости Украины. Он состоится 24 августа.