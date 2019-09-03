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&quot;Українським людям, котрі хліб пахають і Родіну кохають&quot; - выставили уникальные картины Марии Примайченко из частной коллекции
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среда, 04 сентября 2019 15:11

"Українським людям, котрі хліб пахають і Родіну кохають" - выставили уникальные картины Марии Примайченко из частной коллекции
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До 20 октября во Львове будет проходить выставка картин Марии Приймаченко из частной киевской коллекции
Фото: Мар'яна Чорнієвич
Эти четыре картины художницы хранятся в фондах Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого
Репродукции 5 картин, хранящихся в львовском музее, можно приобрести непосредственно на выставке по 10 грн. за экземпляр
До 20 октября во Львове будет проходить выставка картин Марии Приймаченко из частной киевской коллекции
Вгорі картина "Чорнобильська біда людям наробила навсігда горя", 1993р., гуашь; нижче - "Війна - страшний звір", 1968 р., гуашь

60 картин украинской художницы Марии Приймаченко из частной целостной коллекции выставили во Львове. Их показывают в Национальном музее во Львове имени Андрея Шептицкого. Экспозиция продлится до 20 октября. Также выставили 5 картин из собрания львовского музея.

Все полотна рисованные в 1960-90 годах. Именно в 1960-х художница стала известной, узнаваемой и наиболее творчески себя виявила.Тоди она уже стала Заслуженной деятелем искусств, Народной художницей. Ее произведения уже выставляли на коллективных выставках не только в Украине, но и за рубежом. Она представляла украинское искусство на мировом уровне.

"Представленная коллекция исчерпывающая в тематическом диапазоне в котором работала Мария Примаченко, - говорит заместитель директора музея по научной работе Оксана Била. - Художница была очень поющая. И все время говорила. Что любовь к украинсьбкои песни пыталась перенести в тех цветочных мотивах и своей, непостижимой кольористици, которая выступает практически на всех ее произведениях".

За последние 10 лет картины Приймаченко во Львове выставляют в третий раз. Больше всего произведений художницы сохраняется в Национальном музее украинского народного декоративного искусства в столице и в сборнике Запорожского областного художественного музея.

По мотивам работ украинской художницы Марии Примаченко будет снят мультсериал и создан мурал. О такой инициативе сообщил продюсер группы компаний Art Nation, которая является правообладателем бренда Maria Prima, Эдуард Ахрамович.

Автор: Марьяна Чорниевич
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04
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