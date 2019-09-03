"Українським людям, котрі хліб пахають і Родіну кохають" - выставили уникальные картины Марии Примайченко из частной коллекции

Фото: Мар'яна Чорнієвич

60 картин украинской художницы Марии Приймаченко из частной целостной коллекции выставили во Львове. Их показывают в Национальном музее во Львове имени Андрея Шептицкого. Экспозиция продлится до 20 октября. Также выставили 5 картин из собрания львовского музея.

Все полотна рисованные в 1960-90 годах. Именно в 1960-х художница стала известной, узнаваемой и наиболее творчески себя виявила.Тоди она уже стала Заслуженной деятелем искусств, Народной художницей. Ее произведения уже выставляли на коллективных выставках не только в Украине, но и за рубежом. Она представляла украинское искусство на мировом уровне.

"Представленная коллекция исчерпывающая в тематическом диапазоне в котором работала Мария Примаченко, - говорит заместитель директора музея по научной работе Оксана Била. - Художница была очень поющая. И все время говорила. Что любовь к украинсьбкои песни пыталась перенести в тех цветочных мотивах и своей, непостижимой кольористици, которая выступает практически на всех ее произведениях".

За последние 10 лет картины Приймаченко во Львове выставляют в третий раз. Больше всего произведений художницы сохраняется в Национальном музее украинского народного декоративного искусства в столице и в сборнике Запорожского областного художественного музея.

По мотивам работ украинской художницы Марии Примаченко будет снят мультсериал и создан мурал. О такой инициативе сообщил продюсер группы компаний Art Nation, которая является правообладателем бренда Maria Prima, Эдуард Ахрамович.