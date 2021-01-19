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вторник, 19 января 2021 22:23

"Украинское государство стоит над пропастью": вышла книга публициста Олега Романчука

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Книга публицистики журналиста и ученого Олега Романчука "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи" дает целостное, комплексное представление о ситуации в стране в течение 2014-2019 годов.

Автор критикует заблуждения и безответственность всех: президентской вертикали в стране - за то, что вязнет в кумовстве и коррупции, управленческие элиты разных уровней - за то, что распространяют непрофессионализм и "тяп-ляповскую" философию жизни, культурные элиты - за то, что цинично и корыстно пропагандируют либеральный космополитизм. Вывод напрашивается суровый: Украинское государство стоит над пропастью самораспада, деградации.

Итог "достижений" на 29-м году независимости печален: "Современное украинское государство, по сути, является комитетом по защите интересов олигархов, не способных предложить обществу долговременные и надежные правила игры. В Украине не работает закон и право. Доминирует хаос. Огромной проблемой является не реформированная (другой вопрос - почему, возможно существуют политические мотивы не привлекать преступников к ответственности?) правоохранительная система, которая не работает должным образом... Примеров грубого физического насилия, вплоть до покушений на убийство общественных деятелей, пруд пруди. Виновных не находят, не наказывают. Ни один человек в стране не чувствует себя в безопасности".

Романчук анализирует украинское настоящее с одновременным ощущением истории. Каждая поставленная автором политическая или социальная проблема "монтируется" в проблематику надвременного украинского бытия.

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Центральной темой книги, вокруг которой "крутятся" все остальные, является тема войны в Донбассе. Это своевременная и удачная книга для понимания причин, перипетий и возможных последствий войны для современной Украины. Органическим развитием этой темы возникает тема осмысления имперской, тоталитарной, шовинистической основы сегодняшней путинской России.

Одним из кардинальных выводов Олега Романчука является осознание необходимости тотальной украинизации Украины. Для автора вопрос стоит однозначно: или украинство победит в культурно-цивилизационном противостоянии постимперскую-малороссийскую среду, которая сохранила особые влияния в независимом государстве, или она испытает полною ассимиляцию и поражения. Другого не дано.

Автор: Олег БАГАН
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