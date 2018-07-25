Украинский-израильский фильм получил призы в Вене

Фильм NO-ONE получил призы в Вене. Фото: pinterest.com

Украинский-израильский фильм NO-ONE получил призы на международном кинофестивале в Вене Vienna Independent Film Festival 2018.

Лента имеет две награды - Приз за лучший фильм, а также Приз за лучшее визуальное решение, который был разделен между сорежиссером Львом Прудкиным и тремя операторами Зивом Берковичем, Давидом Страгмайстером и Борисом Литовченко.

Вена стала четвертым фестивалем для NO-ONE после международной премьеры на фестивале в Хайфе, 40-го ММКФ и украинской премьеры на фестивале "Молодость".

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События фильма разворачиваются в августе 1991 года, когда в СССР произошла попытка политического переворота. Генерал КГБ отправляет в Крым актрису-жену и сына. Туда же едет его племянник, чтобы отпраздновать день рождения своей девушки. Но за день до того отправляет дяде пленку с собственным фильмом. В нем жена генерала занимается страстной любовью с пляжным спасателем.

Осенью картина выходит в украинский прокат.

На 47-м кинофестивале "Молодость" в рамках внеконкурсной программы "Украинские премьеры" показали ленту No-One режиссеров Льва и Владимира Прудкина