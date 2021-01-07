Украинский шансон появился раньше российского

В Одессе во время открытия новогодней елки возле городской мэрии на Думской площади включили русский шансон. Фото: dumskaya.net

Историк Тарас Чухлиб заявил, что украинский шансон появился гораздо раньше российского. Предлагает Верховной Раде принять постановление о праздновании 150-летнего юбилея украинского шансона.

Шансон - относится к названию жанра музыки, состоящий из песен, которые исполняются на французском языке и в основном публикуются во франкоязычной части мира. Термин возник во времена конца Второй мировой войны как реакция на доминирующее англо-американское влияние на музыкальную индустрию. Классический шансон в основном сопровождается аккордеоном или фортепиано. Рожден в кафе и ​​кабаре Парижа. В основном исполняли женщины, тематика этих песен касалась жизни бедных и рабочего класса.

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В прошлом году музыкант Арсен Мирозоян представил свой пятый альбом "Ингредиенты". "На концерте Мирзояна подумал, что у нас понемногу формируется украинский шансон. Не путать с блатняком, - говорил тогда музыкальный критик Игорь Панасов. - Тот, который состоит из нескольких аккордов и ощутимого сюжета в тексте "за жизнь". Затем его петь под гитару в переходах, где до сих пор мало песен на украинском. Так происходит медленное замещение российского импорта в головах наших граждан".