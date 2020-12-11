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пятница, 11 декабря 2020 15:49

Украинский режиссер получила престижную премию в области прав человека

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Украинский режиссер получила престижную премию в области прав человека
Журналистку и режиссера отметили наградой за проект "Закрой рот!". Фото: "5 канал"

Украинский режиссер-документалист Таисия Кутузова стала лауреаткой французской премии Национальной консультативной комиссии по правам человека.

Об этом сообщает Посольство Украины во Франции.

Журналистку и режиссера отметили наградой за проект "Закрой рот!", который рассказывает о борьбе с коррупцией в Украине. Премией в области прав человека французское правительство отмечает локальные инициативы, индивидуальные или коллективные проекты, внесшие значительный вклад в дело защиты и эффективного продвижения прав человека.

В ленте речь идет о активиста Сергея Чагарова, который с 15 лет борется с коррупцией в родном селе под Киевом. Его главное оружие - журналистика. Во время одной из сессий сельсовета депутат, обвиненный Чагаровым в коррупции, нападает и публично угрожает активисту. Об этом случае пишут в СМИ. Для страны Чагаров - герой, но для части села - позор. Ему угрожают, а однажды ночью подбрасывают во двор взрывчатку.

Кутузова родом из Крыма. Окончила Украинский католический университет. 5 лет работала журналисткой "Радио Свободы". Как режиссер и оператор сняла также короткометражные документальные фильмы "Живые и Непокоренные" (2016) и "Молодость 1927" (2017).

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Вручили вторую антипремию "Це яйце" по сексизм. Жюри выбрало победителей в номинациях "сексистские высказывания" и "Сексиський материал". В этом году впервые "Це яйце" начала спецпремию за случай, который заслуживает отдельного внимания.

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