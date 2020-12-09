Верещук, Арахамия и Червоненко получили антипремию за сексизм

Антипремию за сексизм выдали политикам и СМИ. Фото: 0372.ua

Вручили вторую антипремию "Це яйце" по сексизм.

Жюри выбрало победителей в номинациях "сексистские высказывания" и "Сексиський материал". В этом году впервые "Це яйце" начала спецпремию за случай, который заслуживает отдельного внимания, сообщает "Украинский Хельсинский союз".

В номинации "Секситськи высказывания" победу одержали:

Глава партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия

Во время визита в Николаев они обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву. "Такая поддутая, конечно, немного. Чуть-чуть тюнинг too much", - они говорили. О кандидатке в мэры города Николаева от "Слуги народа" Татьяне Домбровской говорили - "Баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна. Она здесь от***рит триста встреч за четыре месяца. И выигрывает. Она такая вживую. Энергетика".

Кандидат на должность городского головы Одессы Евгений Червоненко

"Ваш уровень - научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на токшоу, девушка", - сказал он на программе "Правительственный квартал" депутату от фракции "Слуга народа" Галине Янченко.

Начальник Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи в Кривом Роге Павел Дабижа

"Самое большое зло - это допустить женщин и детей к принятию важных решений, например, до голосования, который бы вид не имели эти люди. Именно поэтому всеобщее избирательное право и равенство мужчин и женщин, это - ерунда", - написал он в комментарии к сообщению депутата Криворожского городского совета от "Самопомочі" Людмилы Бурман.

В номинации "Секситський материал" победу одержали:

ZIK

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании собственной партии "Украина против коррупции". Записала видеообращение с открытым декольте, чем спровоцировала волну обсуждений в соцсетях. В эфире канала ZIK устроили опрос, настоящая ли у нее грудь или искусственная.

"Новости Черкащины" и "Таблоид 18000"

Получили антипремию за заголовки "Жена писателя из Черкасс получила награду за лучшую режиссуру на американском кинофестивале" и "Жена писателя из Черкасс получила награду за лучшую режиссуру". В материале говорится об Ирине Целик, которая получила награду американского кинофестиваля независимого кино "Сандэнс" 2020 за лучшую режиссерскую работу в категории мирового документального кино за фильм "Земля голубая, будто апельсин".

"Неужели режиссер не заслуживает память своего имени в заголовке новости? Привод важный - получение престижной награды. Зато медиа, которые распространили этот сексизм, видимо, считают, что писательство мужчины более весомым для новости. Жаль, поскольку задача медиа - соблюдать объективность, непредвзятость, сбалансированность, достоверность, полноту и точность информации, избегать дискриминации и сексизма. Это, кстати, также требование законодательства", - сказала председатель ассоциации "Женщины в медиа" Елизавета Кузьменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотрудницы горсовета обвинили нардепа в сексизме

"Гал-инфо"

СМИ опубликовало статью из рубрики "Портрет кандидата" о кандидатке в мэры Львова Оксану Юринец. Выложили фото Юринец с большими губами и длинными наращенными ногтями. Позади нее было видно большую мужскую тень.

"Бывает, что и статья в целом ок, взвешенная подача, но достаточно и одной иллюстрации, чтобы все перечеркнуть", - сказала журналист Центра прав человека ZMINA Ирина Виртосу.

Нынешнюю спецпермию получила кандидат на должность городского председателя Киева Ирина Верещук.

"Когда я слышу об этих "феминистских движениях", говорю им: "В армию. И все станет на свои места", - сказала она в интервью изданию gordonua.com.

"В украинском парламенте наибольшее количество женщин за свою историю независимости - 21% и почти 30 тысяч женщин в украинской армии. Это стало возможным не по мановению волшебной палочки, а благодаря длительной борьбе тех самых феминисток, которых Ирина Верещук посылает в армию. Очень жаль, что политики на отвергает тот факт, что именно благодаря многолетним усилиям женского движения, она получила право избирать и быть избранным, а ее игра в "своего парня в политике" - это иллюзия, ведь до сих пор политика - это мужская монополия, которую следует разрушать женской солидарностью и объединением усилий. А именно это могло бы стать для Верещук счастливым билетом в мерство", - координатор проекту #вибориБЕЗсексизму Ирина Тишко.

В Украине сейчас происходит большой театр сексизма. Об этом говорит Gazeta.ua дизайнер Орнелла Остапенко. "Часто читаем о том, что у нас приняли на должность некую" длинноногую министершу "или какую-то" чиновника-блондинку ", или то, как обсуждают пресс-секретаршу президента".