Украинский оперный певец победил в престижном британском конкурсе

Андрея Кимача признали "певцом мира". classicalmusicnews.ru

Украинца Андрея Кимача признали лучшим оперным певцом мира по результатам английского конкурса BBC Cardiff Singer of World. Финансовое вознаграждение составляет 20 тыс. Фунтов - 667 тыс. грн. В финале украинец исполнил произведения Бизе, Рахманинова и Доницетти.

"Меня переполняют чувства из-за того, что я выиграл BBC Cardiff Singer of the World-2019. Это буквально воплощение мечты. Я помню, как наблюдал за состязанием, когда был очень молодым, и мне никогда не приходило в голову, что могу когда-то даже принять участие в конкурсе, не говоря уже о первом месте", - рассказывает Кимач.

За победу боролись 400 певцов со всего мира. Конкурс проводят раз в 2 года в английском городе Кардифф. Возраст участников - 18-32 лет.

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Оперный певец Андрей Кимач родился в Винницкой области. Учился на философском факультете университета им. Тараса Шевченко и на вокально-дирижерском факультете Музыкальной академии им. Петра Чайковского в Киеве.