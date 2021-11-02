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вторник, 02 ноября 2021 18:05

Украинский национализм начался с футбола: показали трейлер спортивной драмы о Лобановском и КГБшниках

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В сети появился первый трейлер будущего фильма "Небезпечна гра". Это украинский политический триллер по реальным событиям. Спортивная драма о триумфальных победах украинских футболистов.

Сюжетную канву "Небезпечної гри" составляет история, ранее никогда и никем не рассказанная - ни в печати, ни в документальной, ни в художественной литературе. Речь идет о противостоянии украинского футбольного клуба и его тренера двум политическим кланам. В борьбе за власть партийная элита и высокопоставленные КГБшники пытаются использовать успехи клуба, триумфально выигрывающего Кубок кубков УЕФА 2 мая 1986 года.

  Главный герой фильма "Опасная игра" – легендарный тренер "Динамо" Валерий Лобановский. Его играет актер Александр Першин (на фото – слева)
Главный герой фильма "Опасная игра" – легендарный тренер "Динамо" Валерий Лобановский. Его играет актер Александр Першин (на фото – слева)

Победило в турнире киевское "Динамо". Шесть из девяти матчей динамовцы выиграли с разницей мячей от трех и больше. В финале разгромили испанский клуб "Атлетико" из Мадрида со счетом 3:0. В составе команды выступали два обладателя "Золотого мяча" - Олег Блохин и Игорь Беланов. А тренировал победителей Валерий Лобановский.

Драматизма добавляет исторический фон - Чернобыльская катастрофа. Когда наши футболисты сражаются за победу, правительство делает все возможное, чтобы скрыть от народа последствия аварии на ЧАЭС.

Украинский футбольный клуб использует передовые достижения мирового спорта в противовес советским и становится метафорой общества, вступающего в борьбу за движение в цивилизованный западный мир.

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Авторы сценария - Денис Замрий и Сергей Саломатин. Продюсеры - Алексей Комаровский и Сергей Саломатин. Режиссер трейлера - Алексей Комаровский. Производство - IdeaFilms. В главных ролях: Александр Першин, Александр Третьяченко и Сергей Кучеренко. Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

Гран-при 12-го Одесского международного кинофестиваля в этом году завоевала драма режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля". Главный приз вручили по результатам зрительского голосования. Лента выйдет в прокат в феврале 2022-го.

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