Украинский мультик попал в конкурс американского кинофестиваля

Фото: facebook.com

Короткометражный анимационный фильм "Тигр бродит рядом" украинского режиссера Анастасии Фалилеевой вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля LA Shorts International Film Festival в Лос-Анджелесе, США.

Ленту создала студия KAPI animation. Посвящена теме подростковой депрессии. Сквозь призму тревожных фантазий рассказывает историю старшеклассницы Кацуми, которая переживает депрессивное расстройство и отчаялась в поддержке и любви даже самых близких.

Мультфильм выполнен в технике stop motion. Материалом для создания кукол и декораций стал мусор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский мультфильм "Виктор_Робот" выходит в прокат

"Видимо, все "кинолюди" мечтают оказаться на красной оскаровской дорожке. Можно считать, что мы сделали первый шаг к ней", - говорит генеральный продюсер studio KAPI Михаль Маргулис.

Кинопроект стал одним из победителей Четырнадцатого конкурсного отбора Госкино. Мировая премьера состоялась 12 июня на международном кинофестивале Short Shorts Film Festival & Asia в Токио, Япония.

LA Shorts International Film Festival основали в 1997 году. Входит в число самых престижных и крупнейших фестивалей короткометражных фильмов в мире. Имеет аккредитацию американской Академии кинематографических искусств и наук, Британской академии кино и телевидения и Канадской академии кино и телевидения.