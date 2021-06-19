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суббота, 19 июня 2021 13:00

Украинский мультик попал в конкурс американского кинофестиваля
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Украинскую анимационную ленту "Тигр бродит рядом" отобрали на кинофестиваль в Лос-Анджелесе
Фото: facebook.com
Украинскую анимационную ленту "Тигр бродит рядом" отобрали на кинофестиваль в Лос-Анджелесе
Украинскую анимационную ленту "Тигр бродит рядом" отобрали на кинофестиваль в Лос-Анджелесе
Украинскую анимационную ленту "Тигр бродит рядом" отобрали на кинофестиваль в Лос-Анджелесе

Короткометражный анимационный фильм "Тигр бродит рядом" украинского режиссера Анастасии Фалилеевой вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля LA Shorts International Film Festival в Лос-Анджелесе, США.

Ленту создала студия KAPI animation. Посвящена теме подростковой депрессии. Сквозь призму тревожных фантазий рассказывает историю старшеклассницы Кацуми, которая переживает депрессивное расстройство и отчаялась в поддержке и любви даже самых близких.

Мультфильм выполнен в технике stop motion. Материалом для создания кукол и декораций стал мусор.

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"Видимо, все "кинолюди" мечтают оказаться на красной оскаровской дорожке. Можно считать, что мы сделали первый шаг к ней", - говорит генеральный продюсер studio KAPI Михаль Маргулис.

Кинопроект стал одним из победителей Четырнадцатого конкурсного отбора Госкино. Мировая премьера состоялась 12 июня на международном кинофестивале Short Shorts Film Festival & Asia в Токио, Япония.

LA Shorts International Film Festival основали в 1997 году. Входит в число самых престижных и крупнейших фестивалей короткометражных фильмов в мире. Имеет аккредитацию американской Академии кинематографических искусств и наук, Британской академии кино и телевидения и Канадской академии кино и телевидения.

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Дата
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