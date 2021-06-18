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пятница, 18 июня 2021 21:35

Украинский мультфильм "Виктор_Робот" выходит в прокат

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Автор: Артхаус Трафик
  Девочка Вика прибывает с папой-механиком на планету, где сломались почти все работы. Единственный исправный робот становится ее другом
Девочка Вика прибывает с папой-механиком на планету, где сломались почти все работы. Единственный исправный робот становится ее другом

24 июня украинская анимационная лента "Виктор_Робот" режиссера Анатолия Лавренишина выходит в национальный прокат. Недавно фильм получил Золотую Дзигу за лучшую песню - "Пола ла-ла", группы Dakh Daughters и Софии Байбаков. Музыку к ней написал композитор фильма Антон Байбаков, слова - Марыся Никитюк.

По сюжету в далеком 2522 году крохотный житель перенаселенной механической планеты замечает у себя на груди дверцу и вытаскивает изнутри лишнюю деталь-колесико. Таким образом он осознает, что является роботом, как и миллионы других жителей планеты вокруг, однако те сломались. Поэтому их прилетели чинить люди-инженеры. С ними на планету прибыла также девочка Виктория. Она встречает необычного работа и называет его Виктором. Оба отправляются на поиски дедушки Виктории Маркиана. Ведь только он может починить искусственную звезду Зоряну, которая раньше всегда обеспечивала энергией планеты вокруг себя.

Над мультфильмом работали около 200 человек, в том числе 40 аниматоров. Около 15 лет прошло от идеи до воплощения идеи у режиссера Анатолия Лавренишина. 6 лет он искал финансирование. С тех пор, как кинопроект получил деньги от Госкино, 3,5 года длилось, собственно, производство анимации.

Героев ленты озвучили звездные украинские актеры Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Мария Аглоткова.

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В начале июня в издательстве "Ранок" вышел книжный приквел к ленте "Дневник собирателя планет" сценаристки картины Анастасии Лавренишин. В книге речь идет история жизни дедушки Виктории Маркиана, изобретателя искусственной звезды.

Мультфильм "Виктор_Робот" в прошлом году получил Приз зрительских симпатий на Одесском международном кинофестивале и стал лучшей анимационной лентой по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

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Дата
18
июня

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