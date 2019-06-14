Украинский летчик рассказал, как снимали сериал "Чернобыль"

Фото: Фото из профиля Олега Михайленко

Летные сцену нашумевшего сериала НПО "Чернобыль" снимали в Украине на аэродроме в Борисполе. В съемках задействовали вертолет бригады транспортной авиации Воздушных сил Украины. Для этого его перекрасили в "советские" цвета.

Об этом пишет газета ВВС Крылья Украины в Facebook.

Американски кинематографисты работали в Киевской области год назад. Снимали в течение недели с самого утра до позднего вечера, а некоторые сцены - даже ночью. Все время рядом со съемочной группой был полковник Олег Михайленко, заместитель командира авиабригады.

"Пока все серии не увидели мир, нас просили держать язык за зубами. Часть сериала действительно снимали у нас. Подобрали вертолет, который бы максимально точно подходил под то время. Это - действующий вертолет, который активно используется, в том числе и на востоке Украины. Большая группа художников взялась его перекрашивать. И американцы тщательно добивались эффекта "старины. А мы, в свою очередь, переживали только, чтобы их краска хорошо отмывалась. Ведь после съемок нам еще летать на этой "звезде". Вернули технику в том же виде, в котором приняли", - рассказал Олег Михайленко.

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Для съемочной группы выделили отдельную локацию на аэродроме. Каждая сцена занимала 10-30 дублей.

"Взлет, посадка, пролет по кругу ... Все! Справились! А нет! Солнце не так садилось. Опять - взлет, посадка, пролет по кругу. Все? А нет! Волосы у актеров не так, как задумано, развивалось. К примеру, сцена, где на борту вертолета говорят ученые...На самом деле вертолет тогда не летел. Его поставили на специальные вибрирующие подушки, чтобы имитировать полет. Вокруг него обустроили десятки прожекторов, ламп... Мы такой техники никогда не видели! Ассистенты постоянно ставили разного рода вопросы, а мы терпеливо все объясняли. "А как правильно подойти к вертолету? А так можно пролететь? А как тогда летали? Вот правильно? А так? А под винтом актерам можно проходить?" Они же в авиации не слишком разбираются, поэтому за отсутствие ляпов отвечали мы", - добавляет полковник.

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Кроме сцен на аэродроме, кинематографисты снимали и санчасть бригады. Для драматизма попросили ободрать обои. Но после съемок американцы сделали ремонт.

Британско-американский исторический сериал "Чернобыль" стал самым популярным в истории телевидения. 5-серийный фильм снимали в прошлом году в Киеве и Вильнюсе, Литва. Действие происходит после взрыва 4-го реактора Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986-го. Показывают эвакуацию жителей Припяти, спасательную операцию, последствия катастрофы и расследование причин.