Украинский хор стал лучшим на фестивале во Флоренции

Хор "Щедрик" победил на фестивале во Флоренции. Фото: Florence Choir Festival

Киевский детский хор "Щедрик" получил главную награду Международного фестиваля оркестровых и хоровых коллективов во Флоренции, Италия.

"Щедрик" признали лучшим среди 11 коллективов, сообщает Радио Свобода.

Хор, в который входят 54 певца, получил гран-при фестиваля - статуэтку "Золотого Давида", а также 2 золотые медали - в возрастной категории юношеских хоров и в категории исполнения духовной музыки.

Дирижер и художественный руководитель хора Марианна Саблина получила специальную награду как лучший дирижер фестиваля.

Хор "Щедрик" выполнил 6 произведений: классику Бальдассаре Донати "Гальярда" и Иоганна Себастьяна Баха, часть из "Магнификат" и произведения современных украинских композиторов - "Глорию" Виктории Полевой, "Аллилуйя" Валентина Сильвестрова, "Шаговое колесо" Анны Гаврилец и "Напев" грузинского композитора Нугзара Вацадзе.

"Они звучали действительно единым голосом. Это сильный коллектив, где очень заметна большая школа, музыкальная традиция их страны. Слушая хор "Щедрик", понимаешь, что Украина имеет давнюю и богатую музыкальную традицию", - говорит основательница Флорентийского хорового фестиваля Карла Дзанин.

Фестиваль оркестровых и хоровых коллективов проводит городской совет Флоренции. Его награды имеют исключительно артистическую ценность и не имеют финансового эквивалента.

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Украинский хор выступит в нью-йоркском концертном зале "Карнеги-холл". Какой именно коллектив поедет в Соединенные Штаты Америки, определят на конкурсе "Наше Рождество в Донецкой области". В декабре этого года состоится в Покровске. Главный приз - мировое турне по городам, по которым в 1919-м гастролировала Украинская республиканская капелла под руководством дирижера Александра Кошица.