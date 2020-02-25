Украинский фотограф открыл выставку в Женеве

Фото: Андрея Кравченко

В Женевский галерее ArTypique Galerie открылась выставка украинского фотографа Андрея Кравченко Lacrimosa.

"Из-за своего личного и креативного подхода фотограф работает на перекрестке сознания и впечатлений автора и зрителя. Предпочитая фотографии, где эмоции более важнее, чем само содержание, автор чувствует себя очень близким к импрессионистам. В "Лакримозе" Кравченко сосредотачивается на своих впечатлениях от жизни, тогда как его журналистская фотография фокусируется на фактах. Эта выставка демонстрирует парадигму, абсолютно противоположную его работе фотожурналиста", - отозвалась о работах украинского фотографа директор галереи Сандрин Берьйоне.

Автор: Facebook/andrew.kravchenko.792 Андрей Кравченко сейчас живет и работает в Женеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику

Экспозиция выставки включает 30 работ, выполненных в Украине и европейских странах.

"Выставка проходит в Женеве потому что, я сейчас живу и работаю в этом городе. Ее название - "Лакримоза" (Lacrimosa - плач.) отражает мою озабоченность за все живое на нашей планете, - комментирует Кравченко. - В последние годы совмещал профессиональную работу фоторепортера с реализацией своего арт-проекта. Хотел выйти за рамки жанра фоторепортажа и поделиться впечатлениями и размышлениями об отношениях современного человека с миром".

Автор: Facebook/andrew.kravchenko.792 Выставка включает 30 фоторабот. Фотограф сделал их в Киеве и других европейских городах.

В разное время работы фотографа экспонировались на выставках в Германии, Франции, Швейцарии, России, Польши, Италии, Испании, странах Прибалтики, а также в США, Канаде, Арабских Эмиратах, Японии, Сингапуре, Австралии. Это первая персональная выставка фотографа за границей. Она продолжает цикл экспозиций, которые проходили до этого в Киеве.

222 рисунка Федора Кричевского подарили Национальному художественному музею в Киеве. 29 выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы выкупили коллекцию у наследницы художника. Стоимость не объявляют.