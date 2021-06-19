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среда, 23 июня 2021 00:45

Украинский фольклор - золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф

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Автор: facebook.com
  Актер Сергей Стрельников (слева) в фильме "Бесславные крепостные" сыграл самурая, который попадает в Украину, спасаясь от преследования. Случайно знакомится с крепостным и поэтом Тарасом Шевченко, которого решает научить приемам традиционных японских боевых искусств. Кобзаря воплотил Роман Луцкий. Ленту бесплатно покажут 25 июня в 21:00 в киевском парке Шевченко в рамках проекта "Киновернисаж под открытым небом"
Актер Сергей Стрельников (слева) в фильме "Бесславные крепостные" сыграл самурая, который попадает в Украину, спасаясь от преследования. Случайно знакомится с крепостным и поэтом Тарасом Шевченко, которого решает научить приемам традиционных японских боевых искусств. Кобзаря воплотил Роман Луцкий. Ленту бесплатно покажут 25 июня в 21:00 в киевском парке Шевченко в рамках проекта "Киновернисаж под открытым небом"

Комедийный приключенческий экшн о Тарасе Шевченко-самурае "Бесславные крепостные" режиссера Романа Перфильева откроет второй "Киновернисаж под открытым небом".

Летний кинотеатр украинского кино в столичном парке имени Шевченко будет работать с 25 июня по 25 августа. Начало всех сеансов в 21:00. Вход на показы бесплатный.

Действие "Бесславных крепостных" разворачивается в 1844-м. 30-летний Тарас Шевченко знакомится с самураем, который попал на территорию Украины, спасаясь от преследования японского феодала. Учит крепостного восточным боевым искусствам. Вдвоем должны пробраться в дом местного помещика, чтобы освободить девушку поэта. С помощью пистолетов и самурайского меча Шевченко спасает из неволи возлюбленную. Одновременно пишет "Кобзарь" и в перерывах между схватками зачитывает строки из стихов, по сюжету.

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С режиссером Романом Перфильевым пообщались во время пятой Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Церемония вручения проходила в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый". "Бесславных крепостных" отметили за лучший грим.

Как оцениваете состояние украинского кино сегодня?

- В целом нормально. Хорошо, что украинские ленты вообще выходят. Есть финансирование Госкино. Без него не состоялся бы такой бум кинопроизводства за последние пять лет. А благодаря премии "Золота дзиґа" есть прекрасные возможности встречаться с кинематографистами, праздновать победы наших коллег.

Какой фильм из представленных на церемонии стал для вас самым событием?

- "Плохие дороги" Натальи Ворожбит о жизни на Донбассе в условиях войны. Для меня показатель качества - когда фильм цепляет и погружает в свой мир. Чтобы я чувствовал атмосферу, созданную художником. Совсем мало отечественных работ на это способны. Но нельзя сравнить количество картин, которые снимаются в Украине, и например, в США. Думаю, мы сейчас на правильном пути, и кинопроцесс развиваться. Для этого нужно замечать молодых режиссеров, которые будут удивлять чем-то новым.

"Приз зрительских симпатий" получила "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое". Насколько такой результат отражает вкусы аудитории?

- Я удивлен. Слышал много негатива. В частности, в сторону спецэффектов. Возможно, наш зритель неприхотливый или что-то другое его зацепило. Не уверен, что хорошо понимаю вкусы украинской широкой аудитории. Ну, выбрали и выбрали. Не имею какой-то зависти. Только радуюсь за коллег.

Чего не хватает в жанровом кино?

- Лично для меня не хватает фильмов ужасов. Я большой фанат. Слежу за всем, что происходит в жанре на Западе. Хоррор - это уже не те безбюджетные ленты категории Б, которые снимали 20-30 лет назад. Имеют большие бюджеты, становятся мировыми блокбастерами, получают "Оскара", как например, "Прочь" Джордана Пила.

Почему у нас ситуация с жанром отличается?

- В Украине нет успешных кейсов касательно проката хоррора. Поэтому продюсеры еще не готовы рисковать. Разве что сильный, напряженный триллер "Пик страха" Станислава Капралова удалось продать в 130 стран. Такого материала с потенциалом дистрибуции на международном рынке должно быть больше.

Какие темы можем раскрыть через хоррор?

- Любые социальные проблемы. Также можем заинтересовать зрителя нашим фольклором. Это золотая жила, которую надо интегрировать в мировой кинематограф.

Что-то разрабатываете в этом направлении?

- Мы должны иметь терпение, чтобы продюсеры начали прилагать усилия и двигать хоррор вперед. Я имею наработанные вещи и хотел бы проталкивать этот жанр в Украине. Надеюсь, когда-то случится. Думаю, пойду на нынешний питчинг Госкино. Но еще не определился, с каким проектом.

Довольны ли отзывами на "Бесславных крепостных"?

- Приятно, что есть люди, которым очень понравилось. Конечно, были и хейтеры со своей позицией относительно восприятия картины. И они должны быть. Это скучно, когда фильм или всем импонирует, или нет. Прикольно, когда есть полярные мнения.

Хотел, чтобы исполнитель роли самурая Акайо Сергей Стрельников получил "Золоту дзиґу". Он продемонстрировал великолепную актерскую работу. Трудно воплощать персонажа комикса, чтобы ты в него поверил. Проще играть людей, которых видим в реальной жизни. Возможно, Стрельникова отметят в следующий раз. У него большое будущее.

Удается ли продать кино за границу?

- Какие-то процессы идут. Все зависит от продюсера. Я свои права продал и могу только болеть за его попытки продвигать фильм на международный рынок. Надеюсь, это состоится.

Что ожидаете из ближайших отечественных премьер?

- Карантинный год был депрессивный. Я мало что анализировал в плане работ коллег. Думаю, будет что-то интересное из проектов, которые выиграют питчинг в августе.

Понравился трейлер драмы "Пульс" Сергея Чеботаренко. Легкоатлетка из Никополя мечтает принять участие в Олимпийских играх. В начале спортивной карьеры попадает в автомобильную аварию и почти теряет зрение. Сценарий написали на основе истории паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук. Может получиться серьезная, сильная картина.

Также жду историческую ленту "Довбуш" Олеся Санина. События происходят Карпатах в начале XVIII в. Правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Алексей и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. Ищут мести панам за убийство родителей, но начинают враждовать друг с другом. Первый стремится справедливости, второй - к деньгам. Интересная концепция, хорошая команда каскадеров, гениальный Сергей Стрельников в роли главарей повстанцев Олексы Довбуша. Есть все шансы увидеть классный экшн с заявкой на то, чтобы стать украинской классикой, какая бы она ни была.

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Программа первой недели нынешнего "Киновернисажа под открытым небом":

25 июня - "Бесславные крепостные", реж. Роман Перфильев, 2020 г.

26 июня - "Крепость Хаджибей", реж. Константин Коновалов, 2020 г.

27 июня - "Цена правды", реж. Агнешка Холланд, 2019 г.

28 июня - "Атлантида", реж. Валентин Васянович, 2019 г.

29 июня - "Человек с табуретом", реж. Ярослав Попов, 2019 г.

30 июня - "Только чудо", реж. Елена Каретник, 2019 г.

1 июля - "Брама", реж. Владимир Тихий, 2017 г.

Автор: Илья Прокопенко
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