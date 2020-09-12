Украинский фильм получил награду Венецианского кинофестиваля

Режиссер Наталья Ворожбит держит приз Веронского киноклуба. Ее фильм "Плохие дороги" отметили как наиболее инновационный в конкурсной программе "Неделя критики" Венецианского международного кинофестиваля. Фото: facebook.com

Украинская драма "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит получил приз Веронского киноклуба на 35-й Международной неделе кинокритиков - параллельной программе Венецианского кинофестиваля. Награда присуждена как "наиболее инновационному фильму конкурса".

В ленте показывают пять историй о жителях Донбасса и украинских военных. Журналистка влюбилась в киборга, ездит на фронт. Но у того жена, любовницы - на каждом блокпосту. Другая везет растерзанное тело любимого, которое отдали для похорон. Еще одна попадает в плен к террористу, по сюжету.

"Плохие дороги" - режиссерский дебют драматурга и сценаристки Натальи Ворожбит. Экранизировала собственную пьесу. Основана на реальных историях, записанных в прифронтовой зоне на Донбассе. Там автор собирала материалы для сценария фильма "Киборги".

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Гран-при Международной недели кинокритиков в Венеции получила лента Hayaletler турецкого режиссера Азры Дениз Окяй. Награду имени Марио Серандреи за лучший технический вклад получила картина Topside американских постановщиков Селин Хелд и Логана Джорджа.

Международная неделя критики - это независимая параллельная секция Венецианского кинофестиваля, которая проводится Национальным союзом итальянских кинокритиков. В этом году в программу вошли девять дебютных фильмов из разных стран мира, среди которых и "Плохие дороги".

77-й Венецианский международный кинофестиваль проходил 2-12 сентября на итальянском острове Лидо.

В прошлом году украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича победил в конкурсной программе "Горизонты" 76-го Венецианского кинофестиваля. Действие драмы происходит в 2025-м после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий.