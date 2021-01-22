Украинский фильм покажут в Америке

 
Ексклюзивы
1/5
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
1 Просмотров: 369
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 189
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 819
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 963
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 711
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1674
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 720
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 369
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2565
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 585
Фото
Все фото
23
3
8
2
2
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Видео
Все видео
В защитных костюмах на Щекавице: группа Go-A презентовала новый клип
В защитных костюмах на Щекавице: группа Go-A презентовала новый клип
Сериал-рекордсмен от Netflix продлили на второй сезон
Сериал-рекордсмен от Netflix продлили на второй сезон
Pixar готовит премьеру
Pixar готовит премьеру
На Netflix появился новый лидер по просмотрам
На Netflix появился новый лидер по просмотрам
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 819
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 468
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 189
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 720
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2772
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
Просмотров: 0
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
пятница, 22 января 2021 16:34

Украинский фильм покажут в Америке

  Комментировать
Украинский фильм покажут в Америке
Независимый кинотеатр Metrograph уникален тем, что имеет два экрана. Находится на Нижнем Ист-Сайде, на Манхэттене.. Фото: Pinterest

Американская премьера украинской драмы "Атлантида" состоится в Metrograph, одном из лучших независимых кинотеатров в Нью-Йорке.

Прокат стартует с рецензии в The New York Times. В ней фильм назвали "мрачной апокалиптической историей любви" и подчеркнули его медлительность.

"Историю рассказывают в одиночных длинных кадрах с помощью в основном статической камеры, - пишет Гленн Кенни. - Стиль Васяновича основан как на Кубрика, так и на раннем Джиме Джармуше".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Полеты" — это портрет эпохи брежневского застоя

2025-й. После освобождения Донбасса от оккупантов прошел год. Экологическая катастрофа отравила землю и воду. Военный Сергей возвращается в родные места. Страдает от посттравматического синдрома. Его жена и ребенок погибли. Металлургический комбинат, где он работал, закрывают. Мужчина ищет работу в опустошенном войной регионе. Встречает парамедика Катю. Присоединяется к ней волонтером в гуманитарной миссии "Черный тюльпан". Ищут и возвращают домой тела погибших, по сюжету.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки проходили в Мариуполе и Киеве.

"Атлантида" - самая титулованная украинская лента года. Победила на 76-м Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты". Претендент от Украины на "Оскар". Вошел в длинный список британской премии BAFTA.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский фильм покажут в Америке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Побили рекорд The Beatles та Pink Floyd

Самое читаемое
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
14
 Просмотров: 13194
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 12915
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 12060
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 10782
&quot;Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает&quot;
"Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает" Просмотров: 10062
Культура
В защитных костюмах на Щекавице: группа Go-A презентовала новый клип
В защитных костюмах на Щекавице: группа Go-A презентовала новый клип
 Просмотров: 81
Снимут еще одну "Игру престолов"
Снимут еще одну "Игру престолов" Просмотров: 225
"Бридко не бути гидким крокодилом, а бути тупим, як опосуми": Freel выпустил первый сингл нового альбома
"Бридко не бути гидким крокодилом, а бути тупим, як опосуми": Freel выпустил первый сингл нового альбома Просмотров: 126
Побили рекорд The Beatles та Pink Floyd
Побили рекорд The Beatles та Pink Floyd
 Просмотров: 198
Сериал-рекордсмен от Netflix продлили на второй сезон
Сериал-рекордсмен от Netflix продлили на второй сезон
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
3
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
1
"Завтра придет другое правительство и скажет: нет, все что они делали - неправильно"
Голосов: 456
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть