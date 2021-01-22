Украинский фильм покажут в Америке

Независимый кинотеатр Metrograph уникален тем, что имеет два экрана. Находится на Нижнем Ист-Сайде, на Манхэттене.. Фото: Pinterest

Американская премьера украинской драмы "Атлантида" состоится в Metrograph, одном из лучших независимых кинотеатров в Нью-Йорке.

Прокат стартует с рецензии в The New York Times. В ней фильм назвали "мрачной апокалиптической историей любви" и подчеркнули его медлительность.

"Историю рассказывают в одиночных длинных кадрах с помощью в основном статической камеры, - пишет Гленн Кенни. - Стиль Васяновича основан как на Кубрика, так и на раннем Джиме Джармуше".

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2025-й. После освобождения Донбасса от оккупантов прошел год. Экологическая катастрофа отравила землю и воду. Военный Сергей возвращается в родные места. Страдает от посттравматического синдрома. Его жена и ребенок погибли. Металлургический комбинат, где он работал, закрывают. Мужчина ищет работу в опустошенном войной регионе. Встречает парамедика Катю. Присоединяется к ней волонтером в гуманитарной миссии "Черный тюльпан". Ищут и возвращают домой тела погибших, по сюжету.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки проходили в Мариуполе и Киеве.

"Атлантида" - самая титулованная украинская лента года. Победила на 76-м Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты". Претендент от Украины на "Оскар". Вошел в длинный список британской премии BAFTA.