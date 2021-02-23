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вторник, 23 февраля 2021 00:45

Украинский фильм отобрали на международный фестиваль

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Украинский документальный фильм "ЮКИ" отобрали в шорт-лист международного фестиваля AIPS Sport Media Awards 2020. В ленте говорится о выдающихся хоккеистах украинского происхождения, в частности Уэйн Ґретцки и Терри Савчук.

"В Северной Америке выходцев из Украины называют UKE. Как выяснилось, на кольцах Кубка Стэнли - главного трофея лиги NHL - массово зафиксированы украинские фамилии игроков, - говорит режиссер и продюсер ленты Владимир Мула. - Они стояли у истоков зарождения хоккейного турнира еще в начале его становления и развития за океаном. Их вклад в историю хоккейных клубов, честь которых они защищали, вдохновил на дальнейшие свершения миллионы людей в Канаде и США. И каждому из них удалось сохранить в душе кусочек далекой, но родной сердцу Украины".

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"Дед Уэйна Гретцки Терентий жил на Берестейщине, в селе Огдемер. Это когда пересечь границу на Волыни через Припять - там также наша историческая территория. Украинские этнические земли простираются до Пинска, Мозыря и Брест-Литовского, - говорит один из соавторов фильма Николай Васильков. - Уэйн Гретцки подтвердил, что сначала он общался с бабушкой только на украинском. Она учила его нашему языку, так как не знала английского.

Оказалось, что Гретцки прекрасно разбирается в современной геополитике и понимает, кто есть кто. Он поддерживает украинских фронтовых врачей, понимая, что между Украиной и Россией идет война. Направляет им медикаменты. С ним солидарен Юджин Мельник - владелец клуба Оттава Сенаторз".

AIPS Sport Media Awards - международная награда в области спортивных медиа. В жюри входят представители из 160 стран мира. Отмечают весь спортивный контент, от фотографий видео и подкастов.

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