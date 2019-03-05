Украинские звезды развлекали россиян на "Песне года"

На русской "Песни года" были замечены украинские артисты.

В том числе и те, которые ранее заявляли, что отказываются от участия в подобных проектах. Фото и видео мероприятия появились в официальном аккаунте Instagram "Песни года".

Автор: Instagram "Песни года" На русском "Песни года" были замечены украинские артисты

Изюминкой концертной программы стали София Ротару, которая после болезни неоднократно сообщала, что не будет выступать в российских проектах. Однако для концерта 2 марта в Дюссельдорфе 70-летняя София Михайловна сделала исключение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан-Клуб Софии Ротару✨ (@sofiarotaru.best) 3 Мар 2019 в 1:48 PST

Также засветился там и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Под снимками в официальном аккаунте с его участием поклонники даже переспросили, почему этот исполнитель снова участвует в российский концертах.

Автор: Instagram "Песни года" На русском "Песни года" были замечены украинские артисты

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Выступили в Дюссельдорфе Макс Барских и Alekseev. Ранее на афишах была заявлена финалистк Нацотбора Евровидение группа KAZKA, но после скандала представители группы сообщили, что это была ошибка.

Еще одна украинская звезда, которая активно строит свою карьеру в России, Таисия Повалий, выступила на сцене вместе с Лолитой, Николаем Басковым и Дианой Арбениной.

Ранее в подобном концерте, но в Санкт-Петербурге, была замечена Ани Лорак.

Автор: Instagram "Песни года" На русском "Песни года" были замечены украинские артисты

Украинские певицы Светлана Лобода и Таисия Повалий приняли участие в концерте "О чем поют мужчины", который состоялся 20 февраля в Москве. Соответствующие фотографии звезды разместили на своих страницах и Instagram.