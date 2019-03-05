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вторник, 05 марта 2019 08:50

Украинские звезды развлекали россиян на "Песне года"

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На русской "Песни года" были замечены украинские артисты.

В том числе и те, которые ранее заявляли, что отказываются от участия в подобных проектах. Фото и видео мероприятия появились в официальном аккаунте Instagram "Песни года".

Автор: Instagram "Песни года"
  На русском "Песни года" были замечены украинские артисты
На русском "Песни года" были замечены украинские артисты

Изюминкой концертной программы стали София Ротару, которая после болезни неоднократно сообщала, что не будет выступать в российских проектах. Однако для концерта 2 марта в Дюссельдорфе 70-летняя София Михайловна сделала исключение.

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Публикация от Фан-Клуб Софии Ротару✨ (@sofiarotaru.best)

Также засветился там и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Под снимками в официальном аккаунте с его участием поклонники даже переспросили, почему этот исполнитель снова участвует в российский концертах.

Автор: Instagram "Песни года"
  На русском "Песни года" были замечены украинские артисты
На русском "Песни года" были замечены украинские артисты

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Выступили в Дюссельдорфе Макс Барских и Alekseev. Ранее на афишах была заявлена финалистк Нацотбора Евровидение группа KAZKA, но после скандала представители группы сообщили, что это была ошибка.

Еще одна украинская звезда, которая активно строит свою карьеру в России, Таисия Повалий, выступила на сцене вместе с Лолитой, Николаем Басковым и Дианой Арбениной.

Ранее в подобном концерте, но в Санкт-Петербурге, была замечена Ани Лорак.

Автор: Instagram "Песни года"
  На русском "Песни года" были замечены украинские артисты
На русском "Песни года" были замечены украинские артисты

Украинские певицы Светлана Лобода и Таисия Повалий приняли участие в концерте "О чем поют мужчины", который состоялся 20 февраля в Москве. Соответствующие фотографии звезды разместили на своих страницах и Instagram.

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Дата
05
марта

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