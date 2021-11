Украинская режиссер стала первой женщиной, победившей на UK Music Video Awards

Украинский режиссер Таня Муиньо победила в номинации "Лучший режиссер" британской премии UK Music Video Awards. Нынешняя церемония награждения прошла офлайн 4 ноября в Лондоне.

Муиньо стала первой женщиной, получившей награду в этой номинации. Об этом сообщает Music News.

