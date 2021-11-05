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пятница, 05 ноября 2021 15:38

Украинская режиссер стала первой женщиной, победившей на UK Music Video Awards

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Украинский режиссер Таня Муиньо победила в номинации "Лучший режиссер" британской премии UK Music Video Awards. Нынешняя церемония награждения прошла офлайн 4 ноября в Лондоне.

Автор: instagram.com/tanumuino
  Таню Муиньо стала первой женщиной, которая победила в номинации "Лучший режиссер" премии UK Music Video Awards
Таню Муиньо стала первой женщиной, которая победила в номинации "Лучший режиссер" премии UK Music Video Awards

Муиньо стала первой женщиной, получившей награду в этой номинации. Об этом сообщает Music News.

Украинку номинировали в трех категориях: "Лучший режиссер", "Лучшее международное видео в жанре поп" и "Лучшее международное видео в жанре соул/R&B". Муиньо получила две награды: также отметили ее клип для Normani и Cardi B на песню Wild Side.

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Британская премия UK Music Video Awards существует с 2008 года. Награды получают британские и международные артисты, а также авторы клипов разных жанров, включая кинематографию, костюмы и хореографию видео. В разные годы на церемонии отмечали певиц Адель и Лану Дель Рэй, а также группу Coldplay.

Таня Муиньо - клипмейкер из Одессы, родилась в 1989-м. Ее отец - кубинец. Первые пять лет своей жизни провела на Кубе.

Работала стилисткой и фотографом в модных журналах. В 2013-м основала собственный бренд комфортной и практичной одежды Jealousy.

Параллельно с работой над модными коллекциями начала снимать видеоклипы. В 2016-м Vogue.ua включил Муиньо в перечень 5 самых модных украинских девушек-клипмейкеров.

Сняла 14 видеоклипов для поп-певца MONATIK. В 2016 - 2018-м Муиньо становилась победителем украинской музыкальной премии "YUNA" в номинации "Лучший видеоклип". Получила награды за ролики на сольные песни MONATIK "Кружит" и "Витамин D", а также за клип "Глубоко" - эту композицию певец исполняет в дуэте с Надей Дорофеевой. В 2020 получила награду "Клип года" за видео на песню MONATIK "Love It Ритм".

В 2019-м сняла клип на песню американской поп-певицы Кети Перри Small talk

Сотрудничала с американскими певицами Cardi B и Lizzo.

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Дата
05
ноября

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