Украинская режиссер сняла лучший клип года. Что о ней известно

Клипмейкер Таню Муиньо также получила награду в номинации "Лучшая режиссура". Фото: Karabas

На церемонии награждения премии MTV Video Music Awards клип режиссера Тани Муиньо на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X получил три награды.

Видео стало победителем в номинациях "Видео года", "Лучшая режиссура" и "Лучшие визуальные эффекты", передает "Укринформ" со ссылкой на сайт премии.

Клип вышел 26 марта 2021-го на официальном YouTube-канале Lil Nas X. В видео исполнитель целуется с существом со змеиным хвостом, отбивается от зрителей-статуй в инопланетном Колизее и встречается с Люцифером. Ролик получил более 340 млн просмотров.

В категории "Видео года" Montero (Call Me By Your Name) был представлен наряду с новыми клипами поп-певца Эда Ширана, рэперов The Weeknd и Doja Cat и роликом DJ Khaled и Дрейка.

Таня Муиньо - клипмейкерка из Одессы, родилась в 1989-м. Ее отец - кубинец. Первые пять лет своей жизни провела на Кубе. Работала стилисткой и фотографом в модных журналах. В 2013-м основала собственный бренд комфортной и практичной одежды Jealousy. Параллельно с работой над модными коллекциями начала снимать видеоклипы. В 2016-м Vogue.ua включил Муиньо в перечень 5 самых модных украинских девушек-клипмейкеров. Сняла 14 видеоклипов для поп-певца MONATIK. В 2016 - 2018-м Муиньо становилась победителем украинской музыкальной премии "YUNA" в номинации "Лучший видеоклип". Получила награды за ролики на сольные песни MONATIK "Кружит" и "Витамин D", а также за клип "Глубоко" - эту композицию певец исполняет в дуэте с Надей Дорофеевой. В 2020 получила награду "Клип года" за видео на песню MONATIK "Love It Ритм". В 2019-м сняла клип на песню американской поп-певицы Кети Перри Small talk Сотрудничала с американскими певицами Cardi B и Lizzo.