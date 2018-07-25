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среда, 25 июля 2018 11:29

Украинская группа передумала ехать в Россию: известна причина

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Украинская поп-панк-группа "Пошлая Молли" отказалась участвовать в российском рок-фестивале "Нашествие".

Представителям коллектива не понравился тот факт, что на одном из крупнейших в России фестивалей примет участие российское Министерство обороны РФ. Об этом музыканты написали на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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"Друзья! Сегодня мы с удивлением узнали, что в фестивале "Нашествие" примет участие Министерство обороны РФ. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там где музыка, - нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам!" - отметили артисты.

Автор: Вконтакте
  "Пошлая Молли" передумала ехать в Россию
"Пошлая Молли" передумала ехать в Россию

Из-за контроля Минобороны РФ на фестивале "Нашествие" ранее отказались выступать две российские рок-группы - "Порнофильмы" и "Элизиум". Их музыканты заявили, что главным условием участия групп в "Нашествии" было отсутствие на мероприятии пропаганды милитаризма.

Киевский Atlas Weekend вошел в список 39-ти лучших фестивалей мира.

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