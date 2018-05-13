Украина вошла в ТОП лучших выступлений на Евровидении

Зрители проголосовали за лучшего победителя

Выступление украинской певицы Джамалы с песней "1944" заняло 6 место в рейтинге победителей Евровидения за последние 10 лет.

Рейтинг сформулировали по результатам опроса телезрителей на официальном сайте конкурса.

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В опросе приняло участие 7 тыс. человек.

Первое место заняла шведская певица Loreen с песней Euphoria. Нынешняя победительница Нетта Барзилай с песней Toy заняла 3 место.

Победительницей песенного конкурса Евровидение-2018 стала представительница Израиля - певица Нетта Барзилай с песней Toy. По результатам голосования зрителей и жюри она получила максимальные 529 баллов. Второе место заняла Элени Фурейра с Кипра. Тройку лидеров закрыл представитель Австрии Сезар Сэмпсон.