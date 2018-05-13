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Евровидение-2018: стало известно, кто отдал Украине максимальные баллы

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Евровидение-2018: стало известно, кто отдал Украине максимальные баллы
Меловин занял 17 место на Евровидении. Фото: RTVE.es

В финале 63-го песенного конкурса Евровидение-2018 украинский певец Меловин занял 17 место. Всего набрал 130 баллов.

119 баллов певец набрал по результатам зрительского голосования.

Оценки объявляли в сводном виде. На официальном сайте Евровидения опубликовали статистику, какие страны отдали голоса за певца.

Больше всего выступление Меловина понравилось зрителям Польши, Беларуси и Чехии. Они дали Украине максимальные 12 баллов.

10 очков Украины досталось от Молдовы.

Также за Меловина проголосовали:

Италия, Россия, Азербайджан, Грузия - 8 баллов

Израиль, Черногория - 7 баллов

Сан-Марино - 5 баллов

Франция, Португалия, Македония, Армения - 4 балла

Латвия - 3 балла

Кипр - 2 балла

Болгария - 1 балл

Еще 11 баллов Меловин получил от национальных жюри: 6 баллов - от Азербайджана, 5 - от Молдовы.

12 баллов от украинских зрителей получила победительница конкурса Нетта Барзилай, представительница Израиля. Жюри дали максимальную оценку дуэту Madame Monsieur, который представлял Францию ​​и занял 13 место в финале конкурса.

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Победительницей Евровидения-2018 стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Второе место заняла Элени Фурейра с Кипра. Тройку лидеров закрыли представители Италии Ермаль Цель и Фабрицио Моро. Участник от Украины певец Меловин занял 17 место.

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Дата
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