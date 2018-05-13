Евровидение-2018: стало известно, кто отдал Украине максимальные баллы

В финале 63-го песенного конкурса Евровидение-2018 украинский певец Меловин занял 17 место. Всего набрал 130 баллов.
119 баллов певец набрал по результатам зрительского голосования.
Оценки объявляли в сводном виде. На официальном сайте Евровидения опубликовали статистику, какие страны отдали голоса за певца.
Больше всего выступление Меловина понравилось зрителям Польши, Беларуси и Чехии. Они дали Украине максимальные 12 баллов.
10 очков Украины досталось от Молдовы.
Также за Меловина проголосовали:
Италия, Россия, Азербайджан, Грузия - 8 баллов
Израиль, Черногория - 7 баллов
Сан-Марино - 5 баллов
Франция, Португалия, Македония, Армения - 4 балла
Латвия - 3 балла
Кипр - 2 балла
Болгария - 1 балл
Еще 11 баллов Меловин получил от национальных жюри: 6 баллов - от Азербайджана, 5 - от Молдовы.
12 баллов от украинских зрителей получила победительница конкурса Нетта Барзилай, представительница Израиля. Жюри дали максимальную оценку дуэту Madame Monsieur, который представлял Францию и занял 13 место в финале конкурса.
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Победительницей Евровидения-2018 стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Второе место заняла Элени Фурейра с Кипра. Тройку лидеров закрыли представители Италии Ермаль Цель и Фабрицио Моро. Участник от Украины певец Меловин занял 17 место.
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