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пятница, 05 марта 2021 15:36

Украина - не Швейцария, мифы о Донбассе и правда о пиратстве: что смотреть в украинском YouTube

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Автор: facebook.com
  Французский комикс "Длинный Джон Сильвер" сценариста Ксавье Дорисона и художника Матье Лоффре вышел на украинском в издательстве Lantsuta. О произведении и его исторической основе в подкасте "Баляндрасы" рассказал переводчик и пиратовед Виктор Губарев
Французский комикс "Длинный Джон Сильвер" сценариста Ксавье Дорисона и художника Матье Лоффре вышел на украинском в издательстве Lantsuta. О произведении и его исторической основе в подкасте "Баляндрасы" рассказал переводчик и пиратовед Виктор Губарев

Какие достойные внимания видео выпускали украинские YouTube-каналы на этой неделе. Gazeta.ua предлагает подборку интересного свежего контента о культуре.

ISLND TV - "Остап Украинец @Твоя Підпільна Гуманітарка: почему Украина - не Швейцария, язык, природа брани"

Писатель и переводчик Остап Украинец в интервью блогеру Сергею Иванову рассказывает о языке и языковом вопросе в Украине. Отвечает на вопросы, насколько язык важен для национальной идентичности, как относиться к диалектам и суржику, что опаснее - русизмы или англицизмы, зачем украинцам мифы о языке, как сделать украинский модным.

"Анатолій Дністровий" - "О польском сериале "Король" | Кинообзор"

Писатель и художник Анатолий Днистровый рассуждает о том, как польский режиссер Ян Матушинский работает с неудобным историческим материалом в польском сериале "Король". Снят в прошлом году в жанре криминальной драмы по одноименному роману Щепана Твардоха. Посвящен межвоенному периоду в истории Польши - последним годам перед началом Второй мировой. Главный герой - польский еврей, бывший боксер и мафиози Якуб Шапиро.

Ragulivna - "Читанка 31: "Я смешаю твою кровь с углем" Александра Михеда"

Журналистка и блогер Татьяна Микитенко делится впечатлениями о книге Александра Михеда "Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток". Посвящена культуре, идентичности и особенностям шести городов Донетчины и Луганщины.

"Третя Паралель" - "Баляндрасы #45 - Виктор Губарев"

Писатель-маринист и историк Виктор Губарев раскрывает подробности золотого века морского пиратства XVII-XVIII в., а также говорит о работе над украинским переводом французского приключенческого комикса "Длинный Джон Сильвер".

"Загін Кіноманів" - "Зарубежные фильмы, снятые в Украине. Перевозчик 3, Симпсоны, Тенет"

Блогер и актер Виталий Гордиенко предлагает вспомнить самые известные голливудские и не только ленты, которые снимали в Украине.

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К 150-летию со дня рождения Леси Украинки в сети появился новый познавательный контент о писательнице. Gazeta.ua собрала пятерку интересных видео, которые вышли в YouTube.

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Дата
05
марта

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