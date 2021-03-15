Учительницу уволили из-за интимного видео

Румынская актриса Катя Паскариу в фильме "Неудачный трах, или Безумное порно" играет учительницу, чье интимное видео попало в сеть. Ленту наградили главным призом на 71-м Берлинале. Фото: twitter.com

Румынский кинематограф должен быть примером для украинского.

Так считает кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский. Рассказал Gazeta.ua о трагикомедии "Неудачный трах, или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде. Получила "Золотого медведя" - главный приз 71-го Берлинского международного кинофестиваля.

Ученики бухарестской школы на сайте для взрослых узнают свою учительницу истории. 37-летняя Эми сняла, как занимается сексом с мужем. Частный ролик выложил в интернет мастер, который ремонтировал их компьютер. В школе коллеги и родители обвиняют педагога в непристойном поведении. Одна из матерей спрашивает: "Как ты можешь такое делать в кадре? Тебе что, 20?" Другая рассказывает: "Представь себе, как это видео повлияло на психику моего ребенка? Каким он теперь вырастет?" Учительницу увольняют, по сюжету.

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"Скандальная лента имеет двойной финал, - говорит Пидгора-Гвяздовский. - В первом героиня просто встает и выходит. Во втором совершает над всеми присутствующими сексуальное насилие в буффонадном стиле. Превращается в этакую чудо-женщину, будто из комиксов. Бросает на людей сетку, подбегает к каждому и трахает в рот фаллоимитатором. Это длится не один-два кадра, а больше минуты. Таков ответ режиссера на те дурости, которые существуют в мире. После такого финала ему не могли не дать высшую награду.

Фильм высмеивает устаревшие социальные и культурные стереотипы. Не просто обобщает реальность, а ярко и разнообразно указывает на ее проблемы. Консервативность, дикость, ретроградность общества. До сих пор засилье коммунистических идей в современной Румынии.

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Это не драма, а черная комедия. Социальная и нравственная критика доведена до абсурда. Но воспринимается реалистично. Разбита на три части, которые отличаются подходом. В первой героиня идет по городу. Напоминает Киев, если поменять язык вывесок на магазинах. Такие же ссоры происходят и в наших супермаркетах. Такие же невежи останавливают машины на переходах и тротуарах. Еще и матерятся на прохожих, которые делают замечания.

К сожалению, у нас нет умелых кинематографистов с таким хорошим чувством юмора, как у Раду Жуде. Чтобы так точно мог показать Украину в кино.

Второй раздел состоит из хроники - преимущественно времен социализма. Постановщик дает бэкграунд, объясняет основные явления нынешней румынской реальности.

Третья часть - вывод из первых двух. Героиня оказывается под огнем своих коллег. Персонажи смешны в своей нелепости, когда всерьез обсуждают, как посмела женщина заснять свой секс. Забрасывают дикими вопросами даже не из прошлого, а позапрошлого века.

Кино многословное и критическое, серьезное и смешное одновременно. Не имело аналогов среди премьер основного конкурса. Именно так надо говорить о сложных вещах в трудные времена. Без лицемерной политкорректности. Но с юмором, иронией или сарказмом, если надо.

Лента вписывается в новую румынскую волну, которая существует уже лет 15-20. Было невероятно, когда бедная страна неожиданно начала ежегодно производить фильмы, которые попадали во все крупнейшие фестивали. За это время воспитали плеяду режиссеров, которые делают моторное, смешное, оригинальное кино. В будущем может восприниматься как "черное зеркало" современности.

У них меньше бюджеты фильмов, чем у нас выделяет Госкино. Но работы в разы лучше по качеству и более интересные для мира".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 18 марта.

71-й Берлинале проходил в формате онлайн для представителей индустрии и прессы. Продолжался 1-5 марта. Открытые показы для зрителей планируют провести в июне - как в обычных кинотеатрах, так и под открытым небом. На фестивале показали 139 фильмов из 59 стран. Среди них - украинская драма о киевских школьниках "Стоп-Земля" режиссера Екатерины Горностай. 16-летняя Маша учится в столичной школе в 11-м классе. Готовится к экзаменам. Чувствует себя отстраненно в коллективе. Уверенна в себе только рядом с друзьями. Влюбляется в одноклассника Сашу. Должна решиться проявить свою симпатию, чтобы знать, есть ли взаимность, по сюжету.