"Безумное порно" показывает энциклопедию хорроров Украины

Автор: twitter.com Румынская актриса Катя Паскариу (справа) в фильме "Неудачный трах, или Безумное порно" играет учительницу одной из бухарестских школ. Записала частное интимное видео со своим мужем. Ролик выложил в интернет мастер, который чинил их компьютер. Это вызывает скандал, по сюжету. Ленту наградили главным призом на Берлинале-2021

"Золотого медведя" 71-го Берлинского международного кинофестиваля получила трагикомедия "Неудачный трах, или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде. Рассказывает об учительнице истории, чье интимное видео попало в сеть. Коллеги и родители учеников обвиняют женщину в непорядочном поведении и требуют уволить, по сюжету.

Всего в рамках киносмотра представили 139 фильмов из 59 стран.

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О самых ярких премьерах Берлинале рассказывает кинокритик Сергей Ксаверов.

"Неудачный трах, или Безумное порно"

- Нынешний победитель ярко отражает тенденцию фестиваля на политичность. Это прежде всего социальная критика от этакого разъяренного активиста или колумниста. При этом фильм интересен с кинематографической точки зрения. Он необычно структурирован, постоянно и специально нарушает границы хорошего вкуса, делает интервенции в документалистику.

В фильме перед нами предстает энциклопедия хорроров Украины, но в румынском контексте. Особенно в первой из трех частей, где узнаем фактически киевскую действительность, хотя она и бухарестская на экране. Видим общее пренебрежение правилами парковки, когда джипы стоят прямо на пешеходных переходах. Уличное пространство так же заполнено, как у нас, и представляет собой визуальную помойку. Похожие проблемы расизма, сексизма, урбанизации. Самое интересное, что фильм снимали летом 2020-го, поэтому в кадре не только все носят маски, но и картина затрагивает уже новые общественные проблемы, связанные с коронавирусом.

Это очень современная и острая работа. Это даже не сатира, потому что я не вижу там никаких преувеличений. Мне жаль, что у нас такой остроты в кино избегают.

Неизвестно, выйдет ли лента в наших кинотеатрах, впрочем Раду Жуде - любимчик фестиваля "Молодость", может появиться на других киносмотрах. Поэтому можно ожидать, что украинский зритель таки сможет увидеть это кино на большом экране.

"Колесо фортуны и фантазии"

- Рюске Хамагути - уже известный японский режиссер, но только во второй раз попадает в основные конкурсы крупных кинофорумов. В прошлом году он прошел отбор на отмененный Каннский фестиваль, а в этом году справедливо получил Гран-при за триптих тихих историй об отношениях "Колесо фортуны и фантазии".

Награждая фильм, жюри нашло прекрасную формулировку: когда диалоги во всех других лентах заканчиваются, у Хамагути они только начинаются. Это очень точно описывает то, что видим на экране.

По словам самого режиссера, он изучает совпадения. Все три истории фильма построены на неожиданностях, которые начинают необычные сцены коммуникаций между людьми.

В первой, самой простой, новелле две девушки едут в такси. Одна рассказывает, как сегодня познакомилась с мужчиной своей мечты, с которым даже не заметила, как провела 15 часов. Возможно, они встретятся еще и начнут какие-то отношения. Когда вторая приходит в свой офис, оказывается, что она - бывшая девушка именно этого мужчины. И это фактически только начало новеллы, в которой совпадения и сюрпризы не заканчиваются.

"Летнее марево"

- Фильм китайского режиссера Хань Шуая победил в конкурсе Generation, где также была представлена ​​украинская драма "Стоп-Земля" Екатерины Горностай. Это типичное, но мощное кино для этой программы, в которой часто есть работы о взрослении.

Лента рассказывает о 13-летней Гуо, которая живет с теткой в ​​небольшом городке, пока ее мать в Шанхае делает ремонт в новой квартире. Она иногда связывается через видеозвонки с дочерью, однако нет уверенности, заберет ли потом ребенка к себе.

История касается смерти подростка, свидетелем которой стала главная героиня. Она боится, что раскроют ее какое-то участие, хотя там никакого участия нет. Также девочку начинает шантажировать мальчик, которому она нравится. Хочет проводить с ней время.

В фильме речь идет о том, как женщина насильственным образом встраивается в определенные социальные нормы. Точно сформулировано, что уже с детского возраста ее роль имеет смысл, только когда она является придатком к какому-то мужчине. Это интересно и грустно показано на примере героини.

Также это история о взрослении как процессе, когда человек начинает думать не только о себе, а о тех, кто вокруг.

"Маленькая мать"

- Предыдущая работа французского режиссера Селин Сьяммы - мелодрама "Портрет девушки в огне" - была в украинском прокате в прошлом году. Новый фильм не получил награды, но стал украшением главного конкурса Берлинале. Это маленькое кино, но магическое и чудесное.

После того, как у 8-летней Нелли умирает бабушка, девочка едет с родителями в дом, где та жила. Пока отец убирает и делает в доме минимальный ремонт, главная героиня гуляет по лесу и встречает другую девочку своего возраста, которая строит там палатку из веток. Эта вторая - каким-то магическим образом на самом деле ее мать где-то 20 лет назад. Обе девочки почти сразу понимают, кто они друг другу. Так начинается путь этого кино, которое не пытается играть со зрителем в игру "угадай, что будет дальше".

Сьямма хочет больше посмотреть на отношения, связи между людьми, чем на какие-то сюжетные интриги. Вдохновением для нее были анимационные ленты японца Хаяо Миядзаки, в частности "Мой сосед Тоторо", но мир фильма выглядит естественно и для режиссера тоже.

Автор: twitter.com Французские актрисы Жозефина Санс и Габриэль Санс в фильме "Маленькая мать" играют мать и дочь. Встречают друг друга в лесу, в доме возле которого прошло детство матери. Является к своему ребенку в образе ее 8-летней сверстницы, по сюжету

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71-й Берлинале проходил в формате онлайн для представителей индустрии и прессы. Длился 1-5 марта. Открытые показы для зрителей планируют провести в июне - как в обычных кинотеатрах, так и под открытым небом. Берлинский кинофестиваль проводится с 1951-го. Считается одним из самых престижных мировых кинофорумов вместе с Каннами и Венецией.