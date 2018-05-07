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вторник, 08 мая 2018 09:05

"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская

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Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Ирма Витовская считает, что украинский кинематограф потерял 15 лет. Эта индустрия сейчас только начинает развиваться. Ей не хватает серьезных сценариев, содержательных
Ирма Витовская считает, что украинский кинематограф потерял 15 лет. Эта индустрия сейчас только начинает развиваться. Ей не хватает серьезных сценариев, содержательных

В украинском политическом истеблишменте не работает ценностный блок. Вместо этого остается потребительская психология, прожорливость.

Такое мнение в интервью gazeta.ua озвучила актриса Ирма Витовская.

"Одно время очень хотела пойти в политику. Чтобы иметь возможность влиять на Нацраду, культурные реформы. Сейчас я разочарована. Не может выйти этот постколониальный вкус. Ничего не делается - только бла-бла-бла. И на этом пиарятся. У вас же все есть - возможности, рычаги влияния. А вы пускаете только бла-бла-бла? Не доводите до конца то, что декларируете. Кроме презрения - ничего.

Состоятельные люди западного мира вкладывают деньги в школы в Африке, спонсируют исследования рака. А у нас - только прожорливость, глотательный рефлекс", - говорит Витовская.

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По ее мнению, для развития украинского кино государство должно стимулировать исполнителей, которые являются носителями языка.

"Украиноязычный артист молчит на своем языке в кадре - взгляд, выдох, акцент, ударение, твои привычки - все важно. Актеры-выходцы из западной Украины - Николай Береза или Роман Луцкий - становятся популярными. Она на экране органичные, потому что украиноязычные в жизни. Олешко Романа Луцкого в "Сторожевой заставе" тем и берет, что он не выучил текст. Он его создает здесь и сейчас.

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А какое государство мы строим, если некоторые наши преподаватели, которые сами снимаются в российских фильмах, советуют учить русский. Что вы здесь делаете? Ничего вам не мозолит? Что кто-то из наших ребят без рук, без ног. Без жизни. Простить можно многое, но не продажу государства", - говорит актриса.

Считает, что украинский кинематограф потерял 15 лет. Эта индустрия сейчас только начинает развиваться. Ей не хватает серьезных сценариев, содержательных.

"Хорошо, что эти процессы сдвинулись. Но нам еще придется бороться за возвращение зрителя в кинотеатры. Нынешнему зрителю – 15-25 лет. Старшее поколение ушло из кинотеатров в 1990-х, когда был упадок кино. С другой стороны, 150 кинотеатров на всю Украину – это очень мало", - говорит Ирма Витовская.

Полную версию интервью читайте в материале "По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская

Ирма Витовская сыграла ​​главную роль в мистическом фильме "Брама". Киноленту снял украинский режиссер Владимир Тихий. Картина рассказывает о семье, которая живет в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи города Припять. Во главе семьи - авторитарная баба Прися. Ест галлюциногенные грибы. Возле заброшенной радиолокационной станции "Дуга" видит портал в параллельную реальность.

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