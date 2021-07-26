Три украинские фильмы покажут на Венецианском кинофестивале

Три фильма представят Украину на 78-м Венецианском кинофестивале. Состоится с 1 по 11 сентября в Италии.

Драма режиссера Валентина Васяновича "Отблеск" попала в основную конкурсную программу, будет бороться за главную награду - "Золотого льва". Врач-доброволец после возвращения из ДНРовского плена пытается приспособиться к мирной жизни. Общается с бывшей женой и 12-летней дочерью, которая также травмирована из-за смерти близкого человека на войне, по сюжету.

Автор: usfa.gov.ua Украинский фильм "Отблеск" примет участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля

Премьера ленты Олега Сенцова "Носорог" состоится в конкурсной программе "Горизонты". Действие происходит в 1990-х. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир. В основе истории - реальные события. Работа над проектом началась в 2012-м, однако приостановилась из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014-м и последующего заключения. После освобождения в 2019 году Сенцов возобновил производство.

Автор: usfa.gov.ua Ленту "Носорог" совместного производства Украины, Польши и Германии покажут в конкурсе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля

Картина словацкого постановщика Петера Керекеша "Цензорка" совместного производства Словакии, Чехии и Украины также вошла в секцию "Горизонты". Молодую женщину Лесю приговорили к заключению за убийство мужа. После рождения сына отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Одессы. Знакомится с 40-летней Ириной, которая работает цензоркой в этой тюрьме.

Автор: usfa.gov.ua Картина "Цензорка", созданная в копродукции Словакии, Чехии и Украины, будет представлена в конкурсе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ушел на фронт из Днепропетровска, а после плена вернулся в Днепр

Венецианский кинофестиваль - старейший международный киносмотр. Проходит с 1932 года. Входит в "большую тройку" самых престижных в мире вместе с Каннским и Берлинским. В 2019-м фильм Валентина Васяновича "Атлантида" победил в конкурсе "Горизонты". В 2020-м лента Натальи Ворожбит "Плохие дороги" получила награду Веронского киноклуба как наиболее инновационная в параллельной программе "Неделя критики".